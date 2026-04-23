Čišćenje roštilja može biti brzo i jednostavno uz pomoć aluminijumske folije, posebno kada nemate vremena ili klasična sredstva pri ruci. Ovaj trik je praktičan za uklanjanje zapeklih ostataka hrane i masnoće sa rešetki.

Potrebno je da se uzme komad čvršće folije, dovoljno veliki da prekrije rešetku, i da se postavi direktno preko roštilja. Zatim se roštilj zagreje na jaču temperaturu i ostavi nekoliko minuta da toplota omekša prljavštinu.

Nakon toga, folija se pažljivo skida (jer je vruća), zgužva u loptu i koristi kao improvizovana četka. Trljanjem preko rešetki lako se uklanjaju ostaci hrane, čak i između šipki, pa roštilj ostaje čist i spreman za upotrebu.

Ipak, ovaj metod se preporučuje samo kao brzo rešenje u hitnim situacijama, dok je za detaljno i redovno čišćenje bolje koristiti klasične metode i sredstva kako bi se roštilj dugoročno održao u dobrom stanju.