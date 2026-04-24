Soda bikarbona mnogima je poznata kao dodatak za pečenje, ali njena upotreba u kuhinji daleko je šira. Od testa i mesa do povrća i sosova, ova jednostavna namirnica može značajno uticati na teksturu, ukus i izgled jela – ako se koristi pravilno i umereno.

Jedna od najčešćih primena je u pripremi testa. Može da zameni prašak za pecivo ili da se koristi zajedno s njim, ali je važno znati da joj je potreban kiseli sastojak kako bi se aktivirala. Jogurt, kiselo mleko, med ili čokolada podstiču reakciju koja omogućava da testo naraste. U praksi, jedna kašičica sode može zameniti dve kašičice praška za pecivo, dok se kod smesa sa kiselinom dodaje oko pola kašičice na 200 mililitara tečnosti. Rezultat su mekša, vazdušasta i rastresita peciva – bilo da su u pitanju kolači, palačinke ili hleb.

Osim što pomaže testu da naraste, soda bikarbona poboljšava i izgled slatkiša. Mala količina u čokoladnoj glazuri čini je glađom i sjajnijom, sprečava pucanje i daje intenzivniju boju. Svoju ulogu ima i u pripremi povrća i mahunarki – kada se doda u vodu za potapanje ili kuvanje pasulja, sočiva ili leblebija, ubrzava omekšavanje i može smanjiti nadutost nakon obroka.

Soda bikarbona može pomoći i kod mesa. Kratko mariniranje tvrđih komada sa vrlo malom količinom ovog sastojka čini meso mekšim i sočnijim, čak i kada je reč o jeftinijim, žilavijim delovima. Sličan trik važi i za luk – prstohvat sode tokom dinstanja ubrzava karamelizaciju, pa luk brže dobija zlatnu boju i blago sladak ukus.

Korisna je i za balansiranje ukusa. Ako je paradajz sos previše kiseo, mala količina sode može neutralisati kiselost bez dodavanja šećera. Ipak, treba biti oprezan jer previše sode može dati gorak ukus.

Osim u kuvanju, soda bikarbona može poslužiti i za čišćenje voća i povrća. Dodata u vodu pomaže uklanjanju nečistoća i eventualnih ostataka pesticida, ali je važno da se namirnice nakon toga dobro isperu.

Iako je veoma praktična i svestrana, ključ njene upotrebe je u umerenosti – jer samo tada daje najbolje rezultate.