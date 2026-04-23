Mladi luk može da postigne odličan rast i razvije se do pune snage ako se pravilno neguje i prihranjuje tokom vegetacije, a posebno ako se koriste prirodna đubriva i proverene poljoprivredne prakse.

Iskusni povrtari ističu da je važno da se biljka prvo zalije čistom vodom pre svake prihrane, kako bi zemlja bila pripremljena i koren lakše usvojio hranljive materije. Tek nakon toga se dodaju prirodni rastvori na bazi organskog đubriva, poput odstajalog kokošijeg izmeta, koji se razblažuje u vodi u tačno određenoj meri.

— Imam kokošji izmet. Odstojao je deset dana i sad možemo da prihranjujemo ovaj naš luk. Luk prvo treba zaliti čistom vodom, ne luk, nego bilo šta što prihranjujemo, prvo čistom vodom, pa onda s đubrivom. Koliko ga dajemo? Jedan litar na deset litara vode i dodam još tri kašike fitosporina. Ide tri supene kašike na deset litara vode. Za sve one koji kažu da je fitosporin hemija - fitosporin nije hemija, fitosporin je mikrobiologija. I sad, zalivamo, kako? Zalievamo ga ovde između, između redova. Na jednu leju ide oko dve do tri kante maksimalno — kaže Jovan Drobnjak u videu.

Čini se da mladi luk najbolje napreduje kada se neguje prirodnim i pažljivo pripremljenim đubrivima, uz pravilnu tehniku zalivanja i doziranja. Kombinacija odstajalog organskog đubriva, razblažene prihrane i bioloških preparata, kao i zalivanje između redova nakon prethodnog navodnjavanja čistom vodom, omogućava biljci da razvije snažan koren i bujan rast. Upravo dosledna i pravilna primena ovih koraka presudna je za zdrav i kvalitetan prinos.