Mladi luk može da postigne odličan rast i razvije se do pune snage ako se pravilno neguje i prihranjuje tokom vegetacije, a posebno ako se koriste prirodna đubriva i proverene poljoprivredne prakse.
Iskusni povrtari ističu da je važno da se biljka prvo zalije čistom vodom pre svake prihrane, kako bi zemlja bila pripremljena i koren lakše usvojio hranljive materije. Tek nakon toga se dodaju prirodni rastvori na bazi organskog đubriva, poput odstajalog kokošijeg izmeta, koji se razblažuje u vodi u tačno određenoj meri.
Čini se da mladi luk najbolje napreduje kada se neguje prirodnim i pažljivo pripremljenim đubrivima, uz pravilnu tehniku zalivanja i doziranja. Kombinacija odstajalog organskog đubriva, razblažene prihrane i bioloških preparata, kao i zalivanje između redova nakon prethodnog navodnjavanja čistom vodom, omogućava biljci da razvije snažan koren i bujan rast. Upravo dosledna i pravilna primena ovih koraka presudna je za zdrav i kvalitetan prinos.
