Održavanje bašte tokom leta ne mora da bude komplikovano ukoliko se redovno obavljaju osnovni poslovi poput košenja trave, zalivanja biljaka i kontrole njihovog zdravlja. Uređena bašta može postati idealno mesto za odmor i druženje tokom toplih dana, a uz nekoliko jednostavnih saveta moguće je olakšati svakodnevnu brigu o dvorištu.

Jedan od važnijih koraka jeste redovno održavanje baštenske opreme. Kosilice i trimeri zahtevaju čišćenje i povremeno servisiranje kako bi pravilno radili i duže trajali. Važno je čistiti i sav alat nakon korišćenja, jer se na njemu često zadržavaju zemlja, trava i bakterije koje mogu uticati na zdravlje biljaka.

Posebnu pažnju treba posvetiti proveri biljaka kako bi se na vreme uočile promene poput buđi, oštećenja ili napada insekata. Ukoliko biljka pokazuje znake bolesti, preporučuje se brzo reagovanje odgovarajućim preparatima kako bi se sprečilo širenje problema na ostatak bašte.

Za zaštitu cveća i biljaka od štetočina mogu poslužiti i jednostavne žičane ograde koje omogućavaju prolazak svetlosti, a istovremeno štite biljke. Redovno uklanjanje korova takođe je važno jer on može da uguši zdrave biljke i uspori njihov rast.

Pravilno zalivanje jedan je od ključnih faktora za zdrav izgled bašte. Biljke je najbolje zalivati rano ujutru ili kasno uveče, kada sunce nije jako, a preporučuje se ređe zalivanje uz veću količinu vode.

Čak i kada se neka biljka osuši, ne treba je odmah baciti. Organski ostaci mogu se iskoristiti za pravljenje komposta koji obogaćuje zemljište i predstavlja prirodan način reciklaže u bašti. Uz malo truda i redovnu negu, održavanje bašte može postati prijatan i opuštajući hobi.