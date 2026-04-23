Nestanak Julije Miošenko iz voza 1999. godine pretvorio se u misteriju koja je godinama potresala javnost. Njena priča o ponovnom susretu sa roditeljima nakon dve decenije dirnula je mnoge.

Priča o maloj Juliji Miošenko iz Belorusije često se naziva „beloruskom Medi Mekan“, zbog misterije koja je pratila njen nestanak i očajničke potrage roditelja. Sve je počelo 21. oktobra 1999. godine, kada su Viktor Miošenko i njegova četvorogodišnja ćerka Julija putovali vozom iz Belorusije ka Rusiji.

Putovanje koje je trebalo da bude sasvim obično pretvorilo se u noćnu moru koja će trajati gotovo 20 godina.

Trenutak koji je promenio sve

Tokom vožnje, Julijin otac Viktor je zaspao. Kada se probudio, devojčice više nije bilo. Nestala je bez traga, kao da je isparila iz voza.

Tražio ju je od vagona do vagona, potpuno u panici, a voz je čak i zaustavljen kako bi se izvršila pretraga.

Ubrzo je pokrenuta velika potraga. Policija, porodica i brojni volonteri tražili su bilo kakav trag koji bi mogao da ukaže gde je dete nestalo. Pretraživane su stanice, vagoni i okolna mesta, ali bez uspeha.

Kako su dani prolazili bez rezultata, slučaj je postajao sve misteriozniji, a pritisak na porodicu sve veći.

Sumnje koje su slomile roditelje

Kako policija nije uspevala da pronađe Juliju, istraga je krenula u drugom pravcu. Umesto odgovora, roditelji su se suočili sa optužbama.

Viktor i njegova supruga Ljudmila našli su se pod sumnjom da su umešani u nestanak, pa čak i ubistvo sopstvenog deteta.

Iako nikada nisu pronađeni dokazi za te tvrdnje, sumnja je godinama visila nad njima. Tek 2017. godine, nakon što su prošli poligrafsko testiranje, delimično su skinuli taj teret.

Za njih je to bio dodatni udarac – ne samo da su izgubili dete, već su morali da dokazuju svoju nevinost.

Godine između nade i očaja

Dve decenije živeli su između tuge i nade, nikada ne prestajući da veruju da je njihova ćerka živa.

U međuvremenu, Julijin život odvijao se potpuno drugačije. Kada ju je policija u Rusiji pronašla, sećala se samo fragmenata iz detinjstva – putovanja sa muškarcem i ženom koji su je skrivali. Nije znala gde je bila ni zašto je ostavljena.

Zanimljivo je da je govorila sa beloruskim naglaskom, što je bio jedan od ključnih tragova o njenom poreklu.

Novi život bez identiteta

Pošto ruske vlasti nisu uspele da pronađu njene biološke roditelje, Julija je završila u domu za nezbrinutu decu. Kasnije je usvojena i započela novi život, bez saznanja o svom pravom identitetu.

Ipak, osećaj da nešto nedostaje nikada je nije napustio. Godinama je pokušavala da otkrije ko je zapravo i odakle dolazi.

Istina koja je pronašla put

Preokret se dogodio zahvaljujući njenom partneru Iliji Krjukovu (31), koji je pretražujući internet naišao na priču o nestaloj devojčici iz Belorusije. Sličnosti su bile prevelike da bi bile slučajne.

To je pokrenulo niz događaja koji su doveli do istine. Urađena je DNK analiza koja je potvrdila ono što su svi duboko u sebi osećali – Julija je zaista njihova izgubljena ćerka.

Susret posle 20 godina

Ponovni susret bio je emotivan i težak za sve.

„Dvadeset godina je kao ceo život, ali nikada nismo izgubili nadu. Verovali smo i tako smo se ponovo našli“, rekla je majka Ljudmila.

Julija je taj trenutak opisala kao nešto što će zauvek pamtiti:

„Svi smo plakali. Nismo mogli ni da pričamo, samo smo se grlili. Majka me nije puštala, sedela sam joj u krilu kao da sam opet mala devojčica. Nisam pronašla samo roditelje, već i brata i sestru“, ispričala je.

Majka se prisetila i godina potrage:

„Danima smo pretraživali sve, svaki voz, svaku stanicu, ispitivali ljude… Bilo je nepodnošljivo ne znati šta se dogodilo sa našim detetom“, rekla je.

Dve decenije razdvojenosti nisu uspele da izbrišu vezu između roditelja i deteta. Uprkos sumnjama, optužbama i beskrajnoj neizvesnosti – nada je opstala.