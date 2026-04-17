Pitajte bilo kog organizatora ili profesionalnog čistača i reći će vam da je „dnevni reset“ jedan od najboljih saveta za održavanje doma urednim. Ovi reseti su kratki naleti čišćenja od 10 do 15 minuta tokom kojih jednostavno vraćate stvari na svoje mesto i obavljate sitne zadatke.

Održavanjem prostora kroz ove „mikro resete“ tokom radne nedelje izbegavate gomilanje nereda i prljavštine, kao i onaj preplavljujući osećaj da sve odjednom morate da sredite.

Nadovezujući se na tu ideju, profesionalci za čišćenje su podelili svoje omiljene 15-minutne rutine za različite prostorije u domu.

Kuhinja

Kuhinja ima mnogo velikih površina i kada su one čiste, ceo prostor deluje znatno svežije. Stručnjakinja za čišćenje Lora Vitman, autorka knjige ,,Clutter Rehab", kaže da voli da uradi večernji „reset“ od 10 do 15 minuta kako bi se probudila u urednom prostoru.

„Prvo sredite radne površine. Počnite tako što ćete izvaditi čisto posuđe iz mašine i/ili ubaciti prljavo i uključiti je“, kaže ona za Real Simple. „Operite i šerpe i tiganje koji stoje sa strane. To će osloboditi prostor na radnim površinama.“

Zatim se posvetite ostalim stvarima koje su ostale na pultu — potpisivanje papira, razvrstavanje pošte ili vraćanje stvari na mesto. Na kraju prebrišite čiste površine.

Dnevna soba

Redovan „reset“ dnevne sobe čini ovaj prostor mnogo prijatnijim za boravak. Tu se često skupljaju stvari koje ne pripadaju tu — šolje, igračke, ćebad. Uključite „operaciju vraćanja stvari na mesto“.

Dženifer Jang, stručnjak za organizaciju, savetuje da pokupite stvari sa poda i sredite sadržaj pomoćnih stolova, komode i klub-stola. Složite ćebad, namestite jastuke i prebrišite površine. Ako možete, uključite i druge ukućane — posao će biti brži i lakši.

Kupatilo

„Reset“ kupatila svodi se na jedan glavni zadatak: brzo brisanje svega. To je prostor gde se lako nakupljaju tragovi paste za zube, vode i kozmetike.

„Moj najbolji trik je da držite antibakterijske maramice u ormariću. Tako svakog dana možete brzo prebrisati lavabo i WC“, kaže Vitmanova. „Ne zaboravite i kvake i prekidače za svetlo — to odmah osvežava prostor.“

Ako imate mesta, držite čiste peškire pri ruci da brzo zamenite prljave. Takođe, vratite stvari na njihovo mesto.

Spavaća soba

Održavanje reda u spavaćoj sobi je važno jer je teško kvalitetno spavati u neredu. „Petnaestominutni reset uključuje podizanje odeće sa poda — često kažem ‘pod nije fioka!’ — i raščišćavanje površina“, kaže Vitmanova.

Obratite pažnju na stvari koje se stalno gomilaju i odredite im stalno mesto.

Vitmanova dodaje: „Veliki sam zagovornik nameštanja kreveta — ne samo da je lep osećaj ući u njega uveče, već vam daje i mali osećaj postignuća koji utiče na ostatak dana.“

Predsoblje

Predsoblje s razlogom zovu „zona za odlaganje“ — tu se tokom dana ostavlja svašta. Da biste to držali pod kontrolom, potreban je brz svakodnevni reset.

Za ovaj prostor, Jangova savetuje da ga pogledate očima gosta. Šta prvo upada u oči? Tu treba da delujete. „Ulaz u dom je kao rukovanje sa gostima — njihov utisak zavisi od toga kako izgleda“, kaže ona.

Brzo pokupite razbacane cipele i jakne, okačite torbe, sredite stočić i sklonite poštu i papire. Ako imate vremena, pređite metlom i brzo prebrišite pod.

