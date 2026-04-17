Svaki dan nosi novu priliku, naročito kada su planete na vašoj strani. Iako ljubav može da se desi u bilo kom trenutku, Venera – planeta ljubavi i zadovoljstva – sada mnogima olakšava emotivne situacije. Jednom znaku posebno donosi olakšanje i pozitivne promene.
Naime, Venera 24. aprila ulazi u znak Blizanaca i donosi im pojačan šarm i privlačnost. Kada su svoji i spontani, deluju neodoljivo – a ovaj period to jasno pokazuje.
Već 25. aprila dolazak Urana donosi iznenadne preokrete u ljubavi. Moguća su neočekivana zaljubljivanja, neobične veze ili potpuno novi način upoznavanja ljudi.
Mars, koji ulazi u Blizance 28. juna, dodatno pojačava energiju i pretvara želje u konkretne poteze. Više nema čekanja – vreme je za akciju, flert i prvi korak.
U međuvremenu, Jupiter, koji utiče na partnerske odnose sve do 30. juna, donosi stabilnost, rast i veću emotivnu sigurnost, pokazujući da posvećenost ne mora da ugasi vašu slobodu.
Šta je najvažnije?
Komunikacija je ključ
Iskoristite ovaj period da izgovorite ono što ste dugo odlagali – sada imate moć ubedljivosti.
Slušajte intuiciju
Promene mogu delovati iznenađujuće, ali ako osetite „varnicu“, ne ignorišite je.
Preuzmite inicijativu
Mars vas pokreće – ako vam se neko dopada, kraj juna je idealan trenutak za prvi korak.
