Lako je fokusirati se na svakodnevno čišćenje, ali neki od najvažnijih poslova održavanja dešavaju se kroz plansko, temeljno osvežavanje prostora. Ako jednom godišnje obavite ove često zanemarene zadatke, vaš dom će dugoročno funkcionisati efikasnije.

Dve profesionalke za čišćenje koje su podelile područja u domu kojima je potrebna pažnja samo jednom godišnje.

Pranje zavesa i draperija

Verovatno već brišete prašinu ili koristite valjak za dlačice na zavesama u okviru nedeljnog čišćenja, ali potpuno pranje je nešto što većina ljudi zanemaruje. Prema Otom Rajan, stručnjakinji za čišćenje i osnivačici kompanije ,,The SoRite Company", ovaj zadatak je dovoljno raditi jednom godišnje kako bi imao značajan efekat.

„Iako mnogi ljudi povremeno brišu prašinu sa njih, proces pranja je generalno posao koji se radi jednom godišnje“, kaže Rajanova. „Posle toga, razlika u čistoći vazduha u prostoriji i ukupnom mirisu je veoma primetna.“

Vremenom, zavese i draperije upijaju prašinu, alergene, perut kućnih ljubimaca i mirise iz kuhinje. Njihovo pravilno pranje (prateći uputstva na etiketi) osvežava ceo prostor, čini vazduh čistijim i prostoriju primetno „lakšom“.

Pranje prozora sa spoljašnje strane

Dok se unutrašnje staklo redovno čisti, spoljašnji prozori (i detalji oko njih) najbolje je čistiti jednom godišnje. Izabela Flores, profesionalka za čišćenje u kompaniji ,,Sparkly Maid San Diego", preporučuje zakazivanje profesionalnog čišćenja, posebno za prozore na spratovima, zbog bezbednosti i boljeg, beztragovnog rezultata.

„Čišćenje spoljašnjosti prozora ima veći vizuelni efekat nego što većina ljudi očekuje“, kaže ona.

Stručnjaci dodaju da ne treba stati samo na staklu. Šine prozora, ramovi i zaptivke oko njih sakupljaju prljavštinu i nečistoće koje mogu uticati i na izgled i na funkcionalnost. Godišnje čišćenje ovih delova pomaže da prozori izgledaju uredno i da se lakše otvaraju.

Profesionalno čišćenje tepiha

Čak i uz redovno usisavanje, tepisi i tapacirani nameštaj zadržavaju više prljavštine nego što se na prvi pogled vidi. Zato oba stručnjaka preporučuju angažovanje profesionalnog čistača jednom godišnje.

„Profesionalno čišćenje tepiha je neophodno za održavanje izgleda tepiha i produžavanje njegovog veka trajanja“, kaže Floresova. „Usisavanje neće ukloniti duboko ukorenjenu prljavštinu, alergene i bakterije koje se vremenom nakupljaju.“

Za najbolje rezultate, Floresova predlaže da se ova usluga zakazuje krajem leta, kada su tepisi najviše izloženi pešačkom saobraćaju.

Čišćenje iza i ispod velikih uređaja

„Izvan vidokruga“ često znači i „izvan pameti“ — posebno kada su u pitanju prostori iza frižidera, šporeta i mašine za pranje veša. Prema Floresovoj, ova mesta se najčešće zanemare.

„Ove površine skupljaju značajne količine prašine, ostataka hrane i masnoće“, kaže ona. „Ako jednom godišnje izvučete uređaje i temeljno očistite taj prostor, uklonićete supstance koje izazivaju neprijatne mirise, poboljšati rad uređaja i smanjiti stvarnu opasnost od požara.“

Rajan dodaje da ovaj zadatak takođe omogućava da se na vreme uoče potencijalni problemi. Dok uklanjate nečistoće, možete primetiti curenja, labave spojeve ili znakove habanja koji bi inače prošli neprimećeno.

Osvežavanje dušeka

Vaš dušek ima veliku ulogu u udobnosti i kvalitetu sna, ali se često zaboravlja u rutini čišćenja. Jednostavno osvežavanje može napraviti primetnu razliku.

„Usisavanje dušeka, uklanjanje fleka i okretanje jednom godišnje produžava njegov vek i uklanja grinje i nečistoće“, kaže Floresova.

Rajanova preporučuje da se zadatak završi laganim prskanjem površine dezinfekcionim sredstvom bezbednim za tkanine, kako bi se razgradilo nakupljanje koje ne možete da vidite (ali verovatno i dalje osećate). To dugoročno održava prostor za spavanje svežijim i prijatnijim.

Održavanje ventilacije sušilice

Neki poslovi čišćenja idu dalje od estetike — i ovo je jedan od njih. Održavanje ventilacije sušilice je ključno i za efikasnost i za bezbednost.

„Temeljno čišćenje poboljšava efikasnost, ali takođe smanjuje rizik od požara“, kaže Rajanova. „To je jednostavan zadatak koji ima stvarnu bezbednosnu vrednost.“ Rajanova predlaže da se ovo kombinuje sa osnovnim održavanjem HVAC sistema — poput brisanja ventilacionih otvora i zamene filtera — kako bi se poboljšao kvalitet vazduha i smanjilo opterećenje sistema.

„Standard među profesionalcima je da se ovi poslovi obavljaju po planu, a ne tek kada se pojave vidljivi problemi“, dodaje Floresova. Uključivanjem ovih godišnjih zadataka u rutinu, vaš dom će funkcionisati glatkije i izbećićete veće probleme u budućnosti.

