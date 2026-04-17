Posle pedesete godine, masnoća se češće nakuplja u predelu stomaka. Ove četiri jednostavne vežbe mogu da ojačaju trup i pomognu da se figura postepeno zategne.

Ako se pitate zašto se „stomačić“ ne povlači ni uz dijetu ni uz vežbanje – odgovor je u promenama koje dolaze s godinama. Smanjuje se mišićna masa, hormoni utiču na raspodelu masti, a stomak postaje najupornije mesto za nagomilavanje viška. Ipak, uz pravi pristup, rezultati su mogući. Nije dovoljan samo kardio – važno je aktivirati duboke mišiće trupa.

Vežbe koje prave razliku

Lični trener Felicija Hernandez ističe da ne postoji ciljano skidanje masti samo sa jednog dela tela, ali se pravim vežbama može smanjiti ukupna masnoća i istovremeno učvrstiti stomak. Ključ je u aktivaciji tzv. dubokog trbušnog mišića – unutrašnjeg „steznika“ koji oblikuje struk.

Rotacija trupa sa gumom

Ova vežba aktivira bočne mišiće stomaka i pomaže u oblikovanju struka. Stanite bočno u odnosu na elastičnu traku, stopala u širini ramena. Povucite traku dijagonalno preko tela uz kontrolisan pokret i rotaciju trupa.

Hodanje sa tegovima i podizanjem kolena

Naizgled jednostavna, ali vrlo efikasna vežba. Držite tegove u rukama i naizmenično podižite kolena što više, uz aktivno zatezanje stomaka.

Sporo spuštanje nogu

Lezite na leđa, podignite noge pod uglom od 90 stepeni i polako ih spuštajte ka podu, ali ih ne spuštajte do kraja. Donji deo leđa treba da ostane priljubljen uz pod.

Naizmenično podizanje kolena

Stanite uspravno, ruke iza glave. Podignite jedno koleno ka suprotnom laktu, pa zatim promenite stranu. Ova vežba ubrzava puls i aktivira ceo trup.

Ove vežbe su blage, funkcionalne i pogodne za svakodnevno izvođenje. Rezultati ne dolaze preko noći, ali uz redovno vežbanje jačate telo, poboljšavate držanje i postepeno smanjujete stomak – na zdrav i održiv način.