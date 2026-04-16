Čišćenje klime košta od 3.000 do 5.000 dinara, ali mali servis klima uređaja možete uraditi i sami i tako značajno uštedeti novac. Redovno održavanje klime važno je ne samo za njen rad, već i za kvalitet vazduha u prostoru.

Postoje dve vrste servisa – mali i veliki servis klima uređaja. Dok veliki servis treba da obavljaju profesionalci, mali servis, koji podrazumeva čišćenje filtera, možete lako uraditi kod kuće.

Kako sami da očistite klimu?

Pre svega, isključite klima uređaj iz struje. Zatim izvadite filter i poprskajte ga sredstvom za dezinfekciju koje uklanja bakterije i gljivice. Ostavite da se osuši, pa ga vratite na mesto.

Filter možete oprati deterdžentom i vodom, zatim ga obrisati i dobro osušiti pre vraćanja u uređaj. Redovno čišćenje filtera omogućava čistiji vazduh i bolji rad klime.

Kada je potreban veliki servis?

Veliki servis klime preporučuje se jednom godišnje i uključuje detaljno čišćenje unutrašnje i spoljne jedinice. Jednostavan način da proverite da li je vreme za servis jeste da uključite klimu na grejanje, spustite krilca i zatim je isključite. Uz pomoć lampe pogledajte unutrašnjost. Ako primetite prljavštinu ili buđ, vreme je da pozovete majstora.

Redovnim održavanjem produžavate vek trajanja klima uređaja i obezbeđujete zdraviji vazduh u svom domu.

