Mesečeva dijeta, koja počinje 17. aprila u trenutku mladog Meseca, važi za jedan od najbržih načina da se telo „resetuje“. U samo 24 sata može pomoći da se izbaci višak tečnosti, ublaži nadutost i pokrene metabolizam – bez komplikovanih režima i iscrpljujućih vežbi.

Ova metoda prati prirodni ritam organizma, jer se veruje da tokom mladog Meseca telo lakše ulazi u fazu detoksikacije. Upravo zato mnogi tada biraju da naprave kratak, ali efikasan „restart“ i osete promene već narednog dana.

Kako funkcioniše mesečeva dijeta

Dijeta počinje tačno u trenutku mladog Meseca i traje naredna 24 sata. Fokus je na unosu tečnosti i rasterećenju organizma.

Tokom tog dana preporučuje se:

voda, limunada i blagi biljni čajevi

sveže ceđeni sokovi bez šećera

lagane supe ili bistre čorbe (po potrebi)

Teška, masna i prerađena hrana se izbacuje kako bi telo dobilo priliku da se odmori i očisti.

Zašto brzo „skida“ nadutost

Osećaj težine u stomaku često je posledica zadržavanja vode. Tokom ovog kratkog režima telo lakše izbacuje višak tečnosti, pa stomak može vidno da splasne već za jedan dan.

Zbog toga mnogi imaju utisak da su „preko noći lakši“, iako se zapravo radi o detoks efektu, a ne isključivo o topljenju masnih naslaga.

Glavne prednosti

osećaj lakoće u telu

smanjena nadutost

pokretanje metabolizma

kratkotrajan reset organizma

bolja hidratacija

Važno upozorenje

Iako daje brze rezultate, mesečeva dijeta nije za svakoga. Trudnice, osobe sa hroničnim bolestima ili posebnim režimima ishrane trebalo bi da se pre početka posavetuju sa lekarom.

Takođe, važno je naglasiti da ovo nije dugoročno rešenje za mršavljenje, već brz način da se telo oslobodi viška i „prodiše“.

Mesečeva dijeta 17. aprila može biti odlična prilika za mali reset – ali ključ je u umerenosti i osluškivanju sopstvenog organizma.