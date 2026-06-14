Spavaća soba je mesto za opuštanje i uživanje. Ali postoje načini da privučete pozitivnu energiju koja će poboljšati ljubavni život.

Prema feng šuiju, jedna od najvažnijih prostorija u kući je spavaća soba. Ako ima slabu ili negativnu energiju, to će se odraziti na vaš ljubavni život i međuljudske odnose. Privucite lepa dešavanja unošenjem sledećih predmeta:

Dva noćna ormarića

Ne moraju biti jednaki, ali treba imati dva noćna ormarića, po jedan sa obe strane kreveta, bez obzira na to imate li partnera ili ne. Tako šaljete univerzumu poruku da želite da stvorite uravnoteženo partnerstvo, bilo da ste zauzeti ili slobodni.

Dva rozenkvarca

Kristal rozenkvarc će privući ljubav u vaš dom, podstaći stvaranje dobrih emotivnih odnosa, poverenja i harmonije u ljubavnom životu.

Krevet veličine 200×150 cm

Izbegavajte velike krevete jer unose razdor i razmirice u spavaću sobu, odnosno sa partnerom. Na tako velikom krevetu odvojeni ste od partnera i nema bliskosti. Bolje je da krevet bude veličine 200x150 cm, možda malo širi, ali ne previše.

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