Da li vam posle sečenja luka neprijatan miris ostaje na rukama? Postoje jednostavni i prirodni načini da ga se brzo rešite – bez skupih sredstava, i to uz sastojke koje već imate kod kuće.

Sečenje luka je svakodnevna stvar u kuhinji, ali miris koji ostaje na koži često je uporniji od suza koje izaziva. Nastaje zbog sumpornih jedinjenja koja se oslobađaju prilikom sečenja i vezuju za prirodna ulja na koži, pa ih obično pranje sapunom ne uklanja u potpunosti.

Zašto se miris tako dugo zadržava

Kada isečete luk, oslobađaju se isparljiva jedinjenja koja lako prodiru u kožu. Pošto se vezuju za masnoće na rukama, teško ih je ukloniti običnim pranjem. Zato je potrebno razbiti te molekule ili ih neutralisati.

Najefikasniji trikovi

Jedan od najpoznatijih i najdelotvornijih načina je korišćenje nerđajućeg čelika. Dovoljno je da ruke pod mlazom hladne vode protrljate o metalnu površinu – miris će se preneti sa kože na metal.

Dobar saveznik je i limunov sok. Njegova kiselina razgrađuje molekule odgovorne za neprijatan miris i ostavlja svežinu na rukama. Sličan efekat ima i alkoholno sirće, koje uspešno neutralizuje mirise, iako u početku ima jači miris.

Uz ove jednostavne trikove, miris luka više neće biti problem – rešava se za nekoliko sekundi.