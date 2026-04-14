Plan je bio da to bude kratak, glamurozan početak noćnog izlaska u Njujorku, tip večeri koja počinje lepom večerom i završava se na plesnom podijumu. Umesto toga, za Sieru i njene prijatelje, pretvorilo se u trenutak „smeha do suza“ zbog odreska od 145 dolara (oko 123 evra) naručenog samo nekoliko minuta pre zatvaranja kuhinje.

„Noć pre Dana zaljubljenih, (13. februara) sam bila u restoranu ,,Del Frisco’s Double Eagle Steakhouse' u Njujorku sa tri prijateljice “, kaže Siera za People. „Zapravo je to bila prilično spontana odluka.“

Večera se desila samo zahvaljujući neočekivanom obrtu koji joj je išao u korist. Siera objašnjava da je njena majka greškom rezervisala sto za Dan zaljubljenih za pogrešan datum, pa je zatim ponovo rezervisala, čime je oslobodila termin za nju i njene prijatelje.

Nezgodan trenutak

Odlučile su da ga iskoriste, planirajući da pojedu dobar obrok pre izlaska u klub. Ali vreme se brzo zakomplikovalo kada su stigle oko 22:45 i nisu bile poslužene do oko 22:54, svega nekoliko minuta pre zatvaranja kuhinje.

„Naš konobar Alehandro je prišao i rekao: ‘Dame, ne želim da prekidam uzbuđenje, ali kuhinja se zatvara za šest minuta’“, priseća se Sijera. „Bile smo toliko uzbuđene jer nam je to bio prvi put tamo i prvi put da smo sve zajedno izašle na takav način.“

Brza odluka

S obzirom da nije imala vremena za razmišljanje, Sijera je donela odluku u deliću sekunde koja je obeležila veče. Nije ni otvorila meni, već se setila razgovora koji je ranije vodila sa očuhom o ,,tomahawk" odresku.

„To je definitivno bio trenutak ‘misli brzo’“, kaže ona. „To mi je prvo palo na pamet i samo sam rekla: ‘Mogu li da dobijem 'tomahawk' odrezak?’“

Znala je da neće biti jeftino, ali u tom trenutku nije znala tačnu cenu.

Uprkos brzini i pritisku vremena, iskustvo je proteklo glatko. Sijera kaže da je konobar ostao smiren i predusretljiv, čak je odvojio vreme da objasni izgled odreska kada je ona nakratko posumnjala da li je pravilno pripremljen.

Kada su počele da jedu, svaka sumnja je nestala. „Iskreno, odrezak je bio neverovatan“, kaže ona. „Stvarno je bio odličan — jedan od najboljih koje sam ikada jela.“

Šok

Pravi preokret došao je kasnije, kada je grupa počela da nagađa koliki bi mogao da bude konačan račun. Sijera kaže da su ona i jedna prijateljica procenile da bi mogao da dostigne 400 ili 500 dolara (između 340 i 425 evra) , dok se ostale nisu slagale s tim procenama.

„Moja prijateljica je uzela meni sa drugog stola i u potpunom šoku izgovorila moje ime“, priseća se ona. „Bila je kao: ‘Sijera… naručila si najskuplju stvar na meniju!’“

To saznanje je dovelo ceo sto do histeričnog smeha. Jedna prijateljica je prasnula u smeh, a Sijera kaže da se i sama potpuno izgubila, plačući od smeha dok je apsurdnost situacije postajala sve jasnija.

Hit video

Video koji je zabeležio tu reakciju u početku nije ni bio zamišljen kao objava. Sijera kaže da je isprva mislila da je to samo smešan snimak za objavu, i nije očekivala da će se toliko proširiti niti da će se toliko ljudi poistovetiti s njim.

Reakcije su od taka bile raznolike — od šala do kritika — ali su donele i neočekivana ponovna povezivanja sa ljudima iz njene prošlosti. Sijera kaže da su joj se javili stari školski drugovi, što je jedan od najznačajnijih delova celog iskustva.

Gledajući unazad, kaže da ne bi promenila nijednu stvar u vezi sa tim kako se veče odvilo. „Iskreno bih uradila sve potpuno isto“, kaže Sijera.

