Crni luk sadrži veliku količinu vode, pa tokom zamrzavanja dolazi do promena u njegovoj unutrašnjoj strukturi. Nakon odmrzavanja često postaje mekan i kašast, a pritom gubi svoju prepoznatljivu hrskavost.

Pored toga, lako upija i prenosi mirise, zbog čega može promeniti aromu drugih namirnica u zamrzivaču, ali i sam preuzeti njihove mirise.

Mnogi pogrešno veruju da će crni luk duže ostati svež ako se čuva u frižideru. Međutim, u zatvorenom i vlažnom okruženju brže omekšava, propada i postaje podložan razvoju plesni.