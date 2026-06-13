Crni luk sadrži veliku količinu vode, pa tokom zamrzavanja dolazi do promena u njegovoj unutrašnjoj strukturi. Nakon odmrzavanja često postaje mekan i kašast, a pritom gubi svoju prepoznatljivu hrskavost.

Pored toga, lako upija i prenosi mirise, zbog čega može promeniti aromu drugih namirnica u zamrzivaču, ali i sam preuzeti njihove mirise.

Mnogi pogrešno veruju da će crni luk duže ostati svež ako se čuva u frižideru. Međutim, u zatvorenom i vlažnom okruženju brže omekšava, propada i postaje podložan razvoju plesni.

Takođe, ne preporučuje se čuvanje luka u plastičnim kesama, jer one zadržavaju vlagu i onemogućavaju pravilnu cirkulaciju vazduha.

Ukoliko nemate dovoljno prostora ili želite da sačuvate već iseckan luk, važno je da ga pripremite na odgovarajući način. Najpre ga sitno iseckajte, a zatim kratko propržite na maloj količini ulja dok ne postane staklast. Kada se ohladi, spakujte ga u hermetički zatvorene posude ili kese i odložite u zamrzivač.

Ovako pripremljen luk biće praktičan za kasniju upotrebu u čorbama, sosovima i različitim vrstama variva.

Najbolje mesto za čuvanje crnog luka je suva, hladna i dobro provetrena prostorija. Da bi što duže zadržao svežinu, preporučuje se odlaganje u papirnu kesu, mrežastu korpu ili gajbicu koja omogućava nesmetanu cirkulaciju vazduha.

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Ostava, špajz ili tamnija kuhinjska polica, zaštićena od direktne sunčeve svetlosti, znatno su pogodniji za njegovo čuvanje od frižidera ili zamrzivača.

Postoji nekoliko znakova koji ukazuju da luk više nije za upotrebu. Ukoliko je postao mekan, dobio neprijatan miris ili se na ljusci pojavile tamne i vlažne fleke, verovatno je počeo da propada. U slučaju pojave truleži ili plesni, najbolje je da ga bacite i ne koristite u ishrani.

Mnogi ne znaju da crni luk i krompir ne bi trebalo čuvati zajedno. Luk oslobađa gasove koji mogu da podstaknu klijanje krompira, dok krompir povećava vlažnost vazduha, što ubrzava propadanje luka. Zbog toga je najbolje da se ove namirnice drže odvojeno, na različitim mestima u ostavi.

Pravilno skladištenje često ima veći značaj od samog hlađenja. Kada se čuva u odgovarajućim uslovima, crni luk može ostati svež i upotrebljiv nedeljama, pa čak i mesecima, bez potrebe za zamrzavanjem.

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