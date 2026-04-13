Otkad je počelo emitovanje kulinarskog takmičenja "MasteChef Srbija" na TV Prva, ovaj format privlači veliku pažnju javnosti, ali posebnu notu, pored takmičara, šou daju i sudije, a među njima je i šarmantni kuvar i TV lice Nenad Atanasković čije, videli smo, čulo ukusa mogu da opiju samo prefinjena jela.

U jednom razgovoru sa njim, saznali smo koje mu je omiljeno srpsko jelo, ali i bez koje namirnice ne može.

Završavate srednju školu na smeru kulinarski tehničar, odlazite da se školujete u Londonu, koje je u tom trenutku bilo jelo koje ste spremali kao vaš "kec u rukavu", da li je to srpska kuhinja?

— Ako me sećanje dobro služi nije bilo u pitanju srpsko jelo, već ručno pripremljena pasta "aglio e olio", koja deluje ona oko jednostavno, a štos je u tome, da samo ako se spremi lepo i pedantno, onda ona bude pravi spektal od ukusa.

Šta najbolje spremate iz miljea srpske kuhinje?

— Razna su jela u igri, ali ako bih morao da biram to je, definitno, nešto što se sprema u kotliću: riblja čorba ili neki, sporo kuvani, dobar gulaš. Volim kuvanje na otvorenom i na vatri, u prirodi.

Šta to, prema vašem mišljenju, Srbi i Srpkinje najbolje spremaju, da mogu da im zavide ljudi širom sveta?

— Izdvojio bih domaće mlečne proizvode, ali i suhomesnate proizvode. Tu mislim na one pravljene u domaćinstvima sa sela.

Kada biste vi bili takmičar u "MasteChefu Srbija" kojim biste se jelom predstavili, ali sa ovim iskustvom sada?

— Neka jela u kojima mogu da primenim razlišite tehnike kuvanja. Prvo mi pada na pamet biftek Velington ili, možda čak, neki desert kolač, koji se sastoji od mnogo segmenata.

Da možete jedno domaće jelo da jedete svaki dan, koje bi to bilo?

— Ako moram da biram, bila bi to teleća džigerica u maramici ili neka dobra mućkalica.

Koje greške ljudi u Srbiji prave u kuhinji, a vi ludite od njih?

— Najčešće je to preterana termička obrada mesa pre svega, ali poslednjih par godina se ta kultura malo po malo menja tako da ima nade da se te greške više ne prave.

Koju namirnicu volite da stavljate bukvalno u sve, koju ne podnosite?

— Maslinovo ulje je moj sastojak za sve, bukvalno u sve se meša, kad je kvalitetno teško da može da pokvari nečemu ukus, a od namirnica koje ne podnosim ne bih mogao da izdvojim, ali recimo suvi biljni začini, koji većina profesionalnih kuvara izbegava, ne mogu reći da ga mrzim. Postoji jedno tri, četiri srpska jela koja ne bi bila to, da nema suvog biljnog začina.

Šta vi najviše volite da spremate u kuhinji?

— Recimo ono što me opušta i što mogu u svakom trenutku da jedem i pripremim je dobar juneći tartar naturale - potrebno mi je dobro meso, minimalno začina, dobro maslinovo ulje i kvalitetna so. U kombinaciji sa pomfritom nema ništa lepše.

