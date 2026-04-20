Gulaš je jedno od omiljenih jela na domaćoj trpezi. Bogat ukus i mekano meso koje se topi u ustima – to je cilj svake domaćice. Ipak, mnogima se desi da meso ispadne tvrdo i žilavo.

Kako da meso u gulašu bude mekano i sočno svaki put? Profesionalni kuvar Ivan iz jednog beogradskog restorana otkriva ključne korake koje primenjuju u njihovoj kuhinji.

Ne stavljajte hladno meso

Jedna od najčešćih grešaka je ubacivanje hladnog mesa direktno iz frižidera u vreo tiganj ili ključalu vodu. Kada je meso hladno, vlakna se naglo stežu i postaju tvrda. Zato je važno da ga ostavite na sobnoj temperaturi najmanje 30 minuta pre pripreme gulaša. Takođe, meso treba dodavati u tečnost koja lagano krčka, nikako u onu koja snažno vri. Tako ćete dobiti ukusnije jelo.

Krčkanje na niskoj temperaturi

Najvažniji trik za mekan gulaš je sporo i dugo kuvanje. Dugotrajno krčkanje na temperaturi od 140–160°C (u rerni) tokom 4 do 6 sati omogućava razgradnju kolagena iz čvršćih delova mesa. Upravo tada meso postaje mekano i sočno.

Saveti kuvara:

Kuvajte na tihoj vatri ili u rerni.

Lonac prekrijte papirom za pečenje i poklopcem.

Redovno proveravajte tečnost i dolivajte temeljac ili vodu.

Začine dodajte iz dva dela – na početku i pred kraj kuvanja.

Koje meso je najbolje za gulaš?

Za savršen gulaš nisu najbolji najmekši komadi mesa, već oni sa više vezivnog tkiva. Najbolji izbor su:

lopatica

vrat

but.

Tokom dugog kuvanja upravo ovi delovi postaju najmekši i daju najbogatiji ukus gulašu.

Najčešće greške kod pripreme gulaša

* Prejaka vatra – visoka temperatura isušuje meso.

* Preskakanje prženja – kocke mesa treba kratko propržiti pre dinstanja radi bogatijeg ukusa.

* Dodavanje hladnog mesa – Meso mora biti sobne temperature.

* Nedovoljno dugo kuvanje – Gulaš traži vreme, ne može se ubrzati.

