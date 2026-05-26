Britanska glumica Helena Bonam Karter već decenijama važi kao jedna od najposebnijih i najtalentovanijih glumica svoje generacije. Iza njenog prepoznatljivog ekscentričnog stila i upečatljivih uloga krije se aristokratsko poreklo, bogata porodična istorija i karijera koja je prošla fascinantnu transformaciju, od elegantnih kostimiranih drama do mračnih i neobičnih likova po kojima je danas poznata širom sveta.

Rođena u Londonu 25. maja 1966. godine, Helena dolazi iz ugledne britanske porodice. Unuka je baronice i španskog ambasadora u Norveškoj i Kanadi, a njen pradeda bio je nekadašnji britanski premijer H. H. Askit. Njen otac Rejmond bio je uspešan bankar, dok je majka Elena radila kao psihoterapeutkinja. Iako je odrasla u privilegovanom okruženju, vrlo rano je znala da želi biti glumica. Već sa 16 godina pojavila se u svojoj prvoj televizijskoj reklami, čime je započela profesionalnu karijeru.

Pravi proboj dogodio se 1986. godine zahvaljujući filmu "A Room with a View" reditelja Džejmsa Ajvorija. Usledio je niz uloga u istorijskim dramama i ekranizacijama književnih klasika, zbog kojih je godinama bila sinonim za sofisticirane junakinje u korsetima. Publika ju je gledala u filmovima poput "Howards End", "Hamlet" i "Mary Shelley's Frankenstein".

Posebno priznanje stiglo je filmom "The Wings of the Dove", koji joj je doneo niz nagrada i prvu nominaciju za Oskara. U tom periodu mnogi su je smatrali tipičnom glumicom za viktorijanske uloge, no Helena je ubrzo pokazala da može mnogo više od toga.

Već sredinom devedesetih nagovestila je zaokret prema neobičnijim i ekscentričnijim likovima. U filmu "Mighty Aphrodite" reditelja Vudija Alena tumačila je neurotičnu suprugu, a kasnije je priznala kako se upravo u takvim neobičnim ulogama oseća najprirodnije. Ta promena joj je otvorila vrata sasvim novog poglavlja karijere.

Danas je Helena Bonam Karter globalno prepoznatljivo ime zahvaljujući velikim blokbasterima i kultnim franšizama. Oduševila je publiku kao zloglasna Belatriks Lestrejndž u serijalu "Harry Potter and the Order of the Phoenix" i kasnijim nastavcima, dok je u seriji "The Crown" briljirala u ulozi princeze Margaret. Pojavila se i u filmovima "Les Misérables", "Ocean's 8" te "Enola Holmes". Poslednjih nedelja je punila tabloide nakon što je usred snimanja napustila glumačku postavu četvrte sezone serije "Beli lotos". U zvaničnoj izjavi za medije, HBO je pokušao ublažiti situaciju, navodeći kako je do razlaza došlo zbog kreativnog neslaganja.

Turbulentan privatni život

Jednako zanimljiv kao i njena karijera bio je i privatni život glumice. Tokom snimanja filma" Mary Shelley's Frankenstein" započela je vezu s glumcem i rediteljem Kenetom Branagom, koji je tada još bio u braku s glumicom Emom Tompson. Njihova romansa je godinama punila naslovne britanskih tabloida, posebno nakon razvoda Branaga i Tompson 1995. godine.

Ema Tompson kasnije je otvoreno govorila o bolnom periodu raspada braka, no vremenom su svi uspeli ostaviti prošlost iza sebe. Zanimljivo je da su Tompson i Bonam Karter kasnije zajedno glumile u filmovima iz serijala o Hariju Poteru.

Nakon raskida s Branagom 1999. godine, Helena je novu veliku ljubav pronašla u reditelju Timu Bartonu. Upoznali su se na snimanju filma "Planet of the Apes", a ubrzo su postali jedan od najpoznatijih i najneobičnijih holivudskih parova.

Njihova kreativna saradnja obeležila je niz popularnih filmova, među kojima su "Big Fish", "Charlie and the Chocolate Factory", "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" i "Alice in Wonderland". Helena je često naglašavala kako nikada nije dobijala uloge automatski samo zato što je bila Bartonova partnerka, već je morala prolaziti audicije kao i svi drugi glumci.

Par je dobio dvoje dece, sina Bilija Rejmonda 2003. godine i ćerku Nel 2007. Uprkos dugogodišnjoj vezi i zajedničkom životu, 2014. godine objavili su da se razilaze, ali ostali su bliski prijatelji i posvećeni roditelji.

Poslednjih godina Helena ponovo puni medijske stupce zbog veze s norveškim piscem Rajom Dagom Holmboeom, koji je više od dvadeset godina mlađi od nje. Glumica ga opisuje kao “staru dušu u mladom telu”, a njihova veza je, kako sama kaže, donela “neočekivanu čaroliju” u njen život.

