Brajan Kraus se priseća vremena kada je glumio Leona u seriji "Čari", zajedno sa Alisom Milano, Holi Meri Kombs i pokojnom Šenon Doerti.

Kraus kaže da je, kada je čuo da je Doerti deo projekta, odmah znao da serija ima veliki potencijal.

— Sve što Šenon radi verovatno će biti dobro — kaže on, podsećajući da je ranije imala veliki uspeh u popularnoj seriji iz 90-ih "Beverli Hils, 90210".

On dodaje da je u to vreme prošao kroz više audicija i da dugo nije dobijao uloge, dok se nije pojavila šansa za lik Lea, koji je u početku bio samo majstor i potencijalni dečko.

Kraus opisuje i stresan odlazak na audiciju kod producenta Arona Spelinga, kao i koliko mu je posao bio potreban u tom trenutku, jer je radio građevinske poslove kako bi izdržavao porodicu.

Na kraju, dok je stigao do automobila, dobio je ulogu.

Sada, skoro dvadeset godina nakon završetka serije 2006. godine, Kraus, zajedno sa Holi Meri Kombs i Drejvom Fulerom, vodi podkast "House of Halliwell", gde se prisećaju serije i Šenon Doerti, koja je preminula 2024. godine.

— Bilo je teško gledati njen odlazak iz serije, posebno nakon njene smrti i zbog bliskosti koju je Holi imala s njom — kaže Kraus.

Doerti je preminula od raka dojke 2024. godine u 53. godini života.

— Šenon je bila voljena i nedostaje svima. Bila je prava sila — ističe on.

Iako je serija završena pre skoro dve decenije, Kraus i bivše kolege i dalje posećuju fan konvencije širom sveta. On priznaje da mu je u početku to delovalo "pomalo šašavo", ali je vremenom promenio mišljenje.

— Moja mama mi je jednom rekla da su fanovi sve i da bez njih ništa ne postoji — kaže on.

Kraus dodaje da je Šenon Doerti uvek bila veoma posvećena fanovima i da je to duboko poštovao.

Njegova koleginica Holi Meri Kombs je takođe istakla da je Doerti želela da jednog dana cela ekipa organizuje sopstvenu konvenciju serije "Čari".

— Imala je stalno nove ideje i bila puna inspiracije — zaključila je Kombs, piše Pipl.



