Istorijski gledano, okupljamo se zbog velikih razloga. Nečiji je rođendan, obeležava se praznik, dolazi godišnjica ili treba proslaviti važnu prekretnicu.

Međutim, poslednjih godina pojavila se takozvana „kultura konfeta“, gde ljudi shvataju da vam zapravo nije potreban veliki povod da biste se družili sa omiljenim ljudima (ili da biste slavili sami).

Ovaj trend, poznat kao mikro-proslave, podstiče nas da se okupljamo češće i, ponekad, jednostavno bez posebnog razloga. Stručnjaci sada istražuju takav način razmišljanja i dele svoje najbolje savete za organizovanje sopstvenih malih zabava.

Porast mikro-proslava

Umesto da čekaju veliku priliku za slavlje, ljudi sve češće biraju da se okupljaju kako bi uživali u svakodnevnim trenucima. Izvlače se fini tanjiri i usred utorka, nazdravlja se čašama šampanjca zbog malih uspeha, a sitne životne prekretnice obeležavaju se malim zabavama.

„Kultura konfeta je svesna praksa slavljenja međufaza, tihih pobeda, ličnih proboja i svakodnevne magije. To je odluka da zastanemo i kažemo: ‘ovo je važno’, bilo da je u pitanju potpisivanje novog klijenta, završetak naporne nedelje ili jednostavno okupljanje prijatelja u utorak uveče“, kaže Džamesa Aleksander, stručnjakinja za organizaciju događaja i vodeća osoba u kompaniji ,,Jayne Heir Events" za sajt Martha Stewart. „Ove mikro-proslave zanemaruju veličinu i stavljaju fokus na emociju.“

Zašto male žurke postaju popularne

Pretpostavlja se da postoji nekoliko ključnih razloga za rast „kulture konfeta“. Prvo, ljudi žude za povezanošću, posebno nakon neobičnog pandemijskog perioda koji nas je podsetio koliko je važno biti sa onima koje volimo. Drugo, digitalni zamor je stvaran, pa se vreme pred ekranima sve više zamenjuje ličnim susretima, „trećim mestima“ i povratkom „analogom“ načinu života.

U srži svega je spoznaja da ne moramo čekati veliku proslavu.

„Ovi opušteni trenuci daju ljudima lak razlog da se okupe, provere kako su i provedu vreme zajedno“, kaže Stejsi Šajvli, direktorka za robni asortiman u kompaniji ,,Michaels". „Umesto da zajedništvo čuvamo za velike prilike, kreativnost postaje način da utkamo slavlje u svakodnevni život, romantizujemo obične trenutke i istovremeno jačamo odnose u stvarnom svetu.“

Olha Barabaš, osnivačica i glavna organizatorka događaja u kompaniji ,,Sense of Moment", dodaje da intimni i redovni događaji zapravo podstiču povezivanje jer iskustvo ostaje lično, a razgovori autentičniji.

„Mikro-proslave takođe otvaraju prostor za mnogo više kreativnosti. Organizovati elegantno letnje druženje za 10 najbližih prijatelja daleko je izvodljivije nego pozvati 70 gostiju na rođendan“, ističe ona. „Takođe vam daje mnogo veću fleksibilnost u formatu i toku događaja.“

Saveti za organizovanje mikro-proslava

Lepota mikro-proslava je u tome što ne treba previše da ih komplikujete. Ako imate želju da slavite, jednostavno to uradite. Evo nekoliko saveta za inspiraciju:

Počnite od jednostavne ideje

Ne treba vam veliki razlog za slavlje. „Izaberite trenutak i uzdignite ga temom, paletom boja ili malim kreativnim konceptom. Čak i neformalno okupljanje može delovati posebno uz nekoliko promišljenih detalja“, kaže Šajvlijeva.

Romantizujte svakodnevicu

U tome je suština. „Koristite lanene salvete i radnim danima, uzmite malu tortu iz čiste zabave, dodajte ručno pisane kartice sa imenima. To su detalji zbog kojih se gosti osećaju kao deo nečeg posebnog“, kaže Aleksanderova.

Fokusirajte se na par detalja

Odaberite jedan ili dva značajna elementa i istaknite ih. „Napravite koktel kuće, odlučite se za upečatljive štampane menije i kartice za sedenje ili angažujte tarot tumača za veče s prijateljicama“, predlaže Barabašova.

Uključite goste

„Najnezaboravnija okupljanja su ona u kojima gosti učestvuju“, kaže Šajvlijeva. „Bilo da doprinose temi ili zajedno nešto stvaraju, učešće prirodno čini iskustvo zanimljivijim i ličnijim.“

Uredite listu gostiju

Neka lista gostiju bude vrlo mala i pažljivo odabrana. Ne nužno da biste nekoga izostavili, već da biste produbili povezanost među onima koji prisustvuju. „Pozovite samo ljude koje zaista želite uz sebe i koji mogu iskreno da se užive u to iskustvo“, napominje Barabašova.

