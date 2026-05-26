Problemi sa travnjakom, kao što su neujednačen rast, proređena trava ili gubitak intenzivne zelene boje, vrlo često su posledica gljivičnih oboljenja. Ova oboljenja se lako šire u uslovima visoke vlažnosti i loše cirkulacije vazduha, a mnogi vlasnici dvorišta i bašti nisu ni svesni šta je pravi uzrok problema. Ipak, rešenje može biti jednostavnije nego što mislite i nalazi se u vašoj kuhinji.

Pomoći će vam 1 začin

Stručnjaci za hortikulturu otkrivaju jedan neobičan, ali potpuno prirodan trik koji može pomoći u očuvanju zdravlja travnjaka, a dodatno deluje i kao zaštita od štetočina. Reč je o cimetu. Cimet ima snažna antigljivična svojstva. Kada se nanese na travnjak, on deluje tako što upija višak vlage koja je ključna za razvoj i širenje gljivica, čime se efikasno sprečava pojava bolesti i propadanje trave. Osim toga, redovna upotreba cimeta može doprineti gušćem i zelenijem rastu trave, čineći vaš travnjak zdravijim i otpornijim.

Kako da ga koristite?

Pomešajte jednu kašiku mlevenog cimeta sa pola litra vode, dobro promućkajte i naprskajte direktno na travnjak ili problematična mesta. Ovaj potpuno organski rastvor ne šteti biljkama, deci niti kućnim ljubimcima, pa ga možete bez brige koristiti više puta mesečno.

Miris cimeta odbija i mnoge štetočine, poput puževa, mrava, zečeva i veverica izbegavaju područja na kojima osećaju intenzivan miris ovog začina. Možete jednostavno posuti suvi cimet po ivicama travnjaka, oko biljaka, ili staviti štapiće cimeta u saksije i žardinjere kao dodatnu zaštitu. Ovaj trik je odličan izbor za one koji žele da izbegnu korišćenje hemikalija, ali ipak žele da uživaju u urednom, zdravom i lepom dvorištu.