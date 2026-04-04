Mnogi ljudi drže staklene flašice sa dozatorom odmah pored ringle kako bi im bile pri ruci tokom kuvanja, ali to je velika greška koju treba izbegavati. Visoke temperature tiho kvare ulje u boci, zato ga premestite na najhladnije i najmračnije mesto u kuhinji, poput donjih kuhinjskih elemenata.

Ako imate veću zalihu, manji deo sipajte u malu staklenu bočicu za svakodnevnu upotrebu, dok ostatak čuvate u mraku i hladovini. Posebno obratite pažnju na zatvarač flaše, jer kiseonik ubrzava oksidaciju. Posuda uvek mora biti hermetički zatvorena. Moderni metalni levkovi koji ne dihtuju dobro dozvoljavaju stalni ulazak vazduha i polako uništavaju kvalitet ulja.

Čuvanje ulja počinje još u prodavnici. Pravilno skladištenje nema smisla ako ste već kupili oštećen proizvod. Prilikom izbora flaše u supermarketu, najbolje je uzeti onu iz zadnjeg reda jer je najmanje izložena snažnom svetlu. Uvek detaljno čitajte etikete i obratite pažnju na godinu berbe, a ne samo na rok trajanja. Izbegavajte boce na kojima se nataložila prašina i kupujte količine koje možete potrošiti u roku od mesec do dva. Birajte proizvode u teškom tamnom staklu ili neprozirnim limenkama.

Rok trajanja maslinovog ulja nije neograničen. Za razliku od vina, ono ne postaje bolje s godinama. Najbolji ukus i zdravstvene prednosti postiže odmah nakon ceđenja maslina. Brza potrošnja i pažljivo čuvanje su ključni. Kupovina velikih plastičnih balona često dovodi do gubitka kvaliteta jer ulje gubi korisna svojstva pre nego što potrošite prvu polovinu.

Jednostavan kućni test može vam pomoći da proverite ulje. Pomirišite flašu koja stoji pored šporeta. Ako miriše na stare orahe, plastiku ili voštane bojice, ulje je već pokvareno i spremno za bacanje.

