Organizovanje prostora je jedna od onih stvari za koje znate da bi trebalo da uradite, ali sama pomisao na suočavanje sa „zveri“ može da vas spreči da uopšte krenete. Ono što se na kraju desi jeste da stvari polako postaju sve haotičnije dok, iznenada, ne shvatiš da si okružen nerednom, da je važne stvari teško pronaći i da imaš problem da sve vratiš na svoje mesto.

Ako vam ovo zvuči poznato, metoda organizovanja 20/10 je 100% za vas, i prilično smo sigurni da će promeniti vaš pristup održavanju doma urednim.

„Kada imate organizovan prostor, to vam štedi mnogo vremena, dosta nerviranja i pomaže vam da se osećate kao da imate kontrolu nad svojim životom“, kaže Lesli Kilgur, profesionalna organizatorka i osnivačica kompanije ,,Get It Straight Organizing" za Real Simple. „Kada osećate kontrolu nad svojim prostorom, to jača samopouzdanje i može vam pomoći da donosite i bolje odluke.“

Nastavite da čitate kako biste saznali sve što treba da znate o metodi organizovanja 20/10, uključujući šta je to i kako da je primenite u svom domu.

Šta je metoda organizovanja 20/10?

Metodu organizovanja 20/10 razvila je Rejčel Hofman, autorka knjige ,,Unfck Your Habitat: You’re Better Than Your Mess". To je pristup sređivanju i razvrstavanju stvari u kojem se posveti 20 minuta organizovanju i čišćenju, a zatim sledi zaslužena pauza od 10 minuta.

Ideja je da tokom pauze rade nešto opuštajuće i prijatno, što stvara pozitivno pojačanje i može da vas motiviše da nastavite da sređujete (zvuči iznenađujuće, ali pomaže!). Takođe, mnogi se iznenade koliko toga može da se uradi za samo 20 minuta.

„Mnogi ljudi imaju dobre namere da detaljno očiste ormare, sobe ili druge delove doma, ali kada počnu da planiraju u glavi, preplavi ih misao koliko će to dugo trajati, pa ih to zaustavi odmah na početku“, kaže Vendi Trunc, glavna organizatorka u kompaniji ,,Jane’s Addiction Organization". „Ova metoda postavlja male ciljeve koji se lako mogu ostvariti.“

Ona dodaje: „Videćete da benefiti i efekti stvaraju neverovatno osećanje osnaženosti i pokreću vas ka životu u organizovanom domu, umu i srcu.“

Kako čistiti i organizovati uz 20/10 metodu

Lepota 20/10 metode je u tome što je veoma jednostavna za primenu i potpuno prilagodljiva.

Korak 1: Prikupite potreban pribor

Treba vam samo nekoliko osnovnih stvari:

tajmer

kese za smeće

kutija za donacije

veća kutija ili korpa za stvari koje treba premestiti

organizatori poput korpi i kutija za odlaganje

Ove stvari su korisne za fizičko sređivanje doma, ali 20/10 metoda se može primeniti i na digitalni nered, sređivanje automobila ili kancelarije.

Korak 2: Provedite 20 minuta fokusiranog sređivanja

Nakon što ste postavili svoju nameru, pokrenite tajmer i vidite koliko možete da uradite za 20 minuta. Bacite smeće u kesu za đubre, stavite predmete koje želite da donirate u posebnu kutiju ili kesu, a stvari koje treba da idu u drugi deo kuće stavite u svoju posebnu kutiju. (Alternativno, možete te stvari odmah odneti u odgovarajuću prostoriju dok radite.)

Kada sređujete određeni prostor (kao što je ormar, fioka sa „raznim stvarima“ ili kuhinjski elementi), umesto da organizujete celu sobu, često pomaže da prvo sve izvadite, a zatim prolazite kroz predmete jedan po jedan dok ih vraćate, bacate ili donirate.

Pokušajte da ovo vreme bude 100% fokusirano. Možete pustiti muziku ili podkast, ali Kilgurova preporučuje da uklonite distrakcije poput telefona ili računara. Stavljanje telefona u avion režim može biti od pomoći.

Korak 3: Nagradite se sa 10 minuta opuštanja

Nakon što se tajmer oglasi, zvanično je vreme za vašu zasluženu nagradu. Pohvalite sebe, otvorite komadić čokolade, napravite šolju čaja ili dozvolite sebi 10 minuta skrolovanja na telefonu. Kakva god da je nagrada, podsetite se da ste je upravo zaslužili.

„Uključivanjem kratkih, fokusiranih perioda aktivnosti praćenih kratkim pauzama, možete održati visok nivo koncentracije i motivacije, uz sprečavanje sagorevanja“, kaže Kilgurova. „Ova metoda vam omogućava da efikasno obavljate zadatke, bolje ih prioritizujete i lakše ostvarujete ciljeve.“

Nakon što prođe tih 10 minuta, možete ponovo započeti još jednu 20-minutnu sesiju (ako je potrebno) ili nastaviti sutradan, rešavajući zadatak deo po deo.

Truncova kaže da ova metoda zaista može promeniti način na koji živite i savetuje da se zapitate: „Koje su prve male stvari koje možete da uradite tako što ćete testirati ovu teoriju i izdvojiti samo 20 minuta?“





