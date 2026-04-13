Mnogim ženama je orhideja omiljeni cvet, ali je prilično zahtevna za negu. Međutim, naša dovitljiva čitateljka je istraživala i pronašla odlično rešenje za cvetanje orhideja, i to prirodno. Treba vam samo jedan sastojak koji sigurno imate u frižideru - beli luk.

Beli luk je odlično đubrivo, posebno njegova ljuska. Sačuvajte je kada spremate ručak i koristite kao đubrivo za cveće. Hranljive materije koje se u njoj nalaze mogu podstaći rast orhideje i drugog cveća i učiniti ih otpornijim na različite bolesti.

Sam beli luk sadrži sumpor, vitamine, antioksidante i aminokiseline koji podstiču stvaranje hlorofila, sprečavaju gljivične infekcije i ubrzavaju cvetanje orhideja.

Kako napraviti đubrivo za orhideje

Sastojci:

200 g belog luka

1,5 l destilovane vode

Priprema:

Sameljite beli luk. Sipajte vodu u lonac i zagrejte je na 40 stepeni. Podelite vodu u tegle i u svaku dodajte jednaku količinu belog luka. Čvrsto zatvorite i protresite. Vodu sa belim lukom možete koristiti na dva načina: sipajte smesu u bocu sa raspršivačem i nanesite je na korenje i stabljike orhideje (ne na cvet). Ili sipajte u tacnu malu vode i stavite saksiju da stoji oko dva sata. Orhideja će upiti koliko joj treba.

