Beli tragovi i slab mlaz vode mogu brzo da pokvare uživanje pod tušem. Dobra vest je da ne morate da kupujete skupa sredstva niti da zovete majstora. Postoji jednostavan trik koji su domaćice koristile godinama, a za koji mnogi vodoinstalateri znaju – i daje odlične rezultate.

Naslage kamenca na tuš-ruži nisu samo estetski problem. Vremenom zapušavaju sitne otvore kroz koje prolazi voda, pa mlaz postaje neujednačen, slabiji i neprijatan za korišćenje.

Zašto se kamenac toliko brzo stvara?

Glavni krivac je tvrda voda. Ona sadrži velike količine kalcijuma i magnezijuma koji se talože na svim površinama koje su stalno u kontaktu sa vodom. Što je voda toplija, kamenac se brže stvara.

Zbog toga se sitne rupice na tuš-ruži vremenom zapušavaju, a pritisak vode sve više slabi.

Trik sa sirćetom koji vraća tuš u prvobitno stanje

Za ovaj postupak potrebni su vam:

alkoholno sirće (9%)

plastična kesa

gumica ili lastiš

U kesu sipajte dovoljno sirćeta da tuš-ruža bude potpuno potopljena. Navucite kesu preko glave tuša i pričvrstite je gumicom kako ne bi skliznula.

Ostavite da odstoji preko noći, najmanje osam do dvanaest sati.

Ujutru skinite kesu i pustite toplu vodu nekoliko minuta. Rastvoreni kamenac će se isprati, a eventualne ostatke možete ukloniti starom četkicom za zube.

Koliko često treba ponavljati postupak?

Ako živite u području gde je voda tvrda, dovoljno je da ovaj tretman uradite jednom u mesec ili dva. Tada neće doći do ozbiljnog zapušavanja i tuš će duže ostati kao nov.

U mestima sa mekšom vodom dovoljno je čišćenje na svaka tri do četiri meseca.

Greška koju mnogi prave

Nemojte koristiti nerazblaženu sirćetnu esenciju jer može oštetiti plastiku i hromirane delove. Takođe, sipanje sirćeta direktno na tuš ne daje isti efekat kao potapanje, jer nema dovoljno vremena da rastvori tvrdokorne naslage.

Uz ovaj jednostavan trik, tuš-ruža može ponovo izgledati gotovo kao nova, a mlaz vode će biti znatno jači i ravnomerniji.