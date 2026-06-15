Leto je vreme kada većina žena želi samo jedno – frizuru koja izgleda dobro čak i kada nema vremena za feniranje, četku i pola sata pred ogledalom. Upravo zato se ovog leta u velikom stilu vraća jedna verzija paža koja se oslanja na prirodan izgled, laganu teksturu i minimalno stilizovanje.

Reč je o takozvanom crop pažu, kraćoj i razigranijoj verziji klasične frizure koja je bila veliki hit devedesetih godina, a sada ponovo osvaja modne piste, društvene mreže i frizerske salone.

Savršenstvo više nije cilj

Godinama su dominirali precizno ošišani paževi sa savršeno ravnim linijama i besprekorno oblikovanim krajevima. Međutim, novi letnji trend ide u potpuno suprotnom smeru.

Crop paž je mekši, opušteniji i manje strog. Njegova najveća prednost je upravo to što ne mora da izgleda savršeno. Kosa ima prirodan pokret, teksturu i onu ležernost koja celokupnom izgledu daje mladalačku i svežu notu.

Frizeri kažu da ova frizura izgleda najbolje kada deluje kao da je prošlo nekoliko nedelja od poslednje posete salonu.

Frizura za žene koje ne vole komplikacije

Sigurno vam je poznat scenario kada kosu operete uveče, a ujutru nemate ni volje ni vremena za dugo nameštanje. Upravo tada crop paž pokazuje svoje najveće prednosti.

Najlepši je kada se osuši prirodno, bez fena, prese ili uvijača. Dovoljno je malo spreja za volumen ili teksturu, nekoliko poteza prstima i frizura je spremna za ceo dan.

Za žene koje žele više slobode i manje vremena provedenog ispred ogledala, ovo je gotovo idealan izbor za leto.

Zašto ga obožavaju žene posle 40. godine?

Jedan od razloga zbog kojih se mnoge žene odlučuju za paž jeste njegova sposobnost da osveži lice. Kraći pramenovi naglašavaju jagodice, dok kosa često izgleda gušće i zdravije.

Osim toga, ova frizura podmlađuje bez utiska da se previše trudite da pratite trendove. Zato je često preporučuju ženama koje žele promenu, ali ne žele drastično skraćivanje ili rizične eksperimente.

Pristaje gotovo svima

Još jedna velika prednost crop paža jeste njegova prilagodljivost. Može se nositi sa razdeljkom na sredini ili sa strane, sa šiškama ili bez njih.

Odlično izgleda na ravnoj kosi, blagim talasima, pa čak i na prirodno kovrdžavim teksturama. Svaka verzija ima svoj karakter, ali zadržava isti opušten i letnji šarm.

Možda je upravo zato crop paž jedna od retkih frizura koja je istovremeno moderna, praktična i dovoljno bezvremenska da vam neće dosaditi ni nakon nekoliko meseci.