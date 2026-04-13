Ako postoji jedan modni komad koji je godinama delio mišljenja, to su definitivno kapri pantalone. Dok su ih jedne obožavale, druge su ih bez razmišljanja svrstale u prošlost. Ipak, moda ima jedno pravilo – sve se vraća.

Ovog puta kapri pantalone dolaze u potpuno drugačijem izdanju – modernijem, elegantnijem i mnogo nosivijem nego ranije. Ne viđamo ih samo na modnim pistama, već i na ulicama i društvenim mrežama, gde ih ponovo otkrivaju ljubiteljke mode.

Ponovo su osvojile modne kombinacije

Kapri pantalone sve češće viđamo u svakodnevnim outfitima, posebno kod influenserki i žena koje prate trendove. Pokazalo se da uz pravi stil mogu izgledati veoma ženstveno, moderno i lako uklopivo u različite kombinacije – od minimalističkih do upečatljivijih.

Zašto smo ih nekad izbegavale?

Glavni problem kapri pantalona bila je njihova dužina. Završavaju se na sredini lista, što može vizuelno skratiti noge i narušiti proporcije tela.

Ovaj efekat je bio posebno izražen tokom Y2K ere, kada su dominirali uski krojevi, nizak struk i kombinacije sa sportskom obućom. Takvi modeli često nisu laskali figuri, pa su kapri pantalone brzo stekle lošu reputaciju.

Danas je situacija drugačija. Novi modeli imaju viši struk i bolje krojeve, sa fokusom na proporcije koje čine da izgledaju elegantnije i skladnije.

Kako ih nositi danas?

Ključ dobrog izgleda je u kombinovanju. Kapri pantalone najbolje funkcionišu uz obuću koja vizuelno izdužuje noge – poput cipela sa špicem, sandala na štiklu ili jednostavnih, minimalističkih modela.

Važno je i da gornji deo bude uravnotežen. Previše volumena može pokvariti celokupan utisak, pa je najbolje birati jednostavne krojeve i čiste linije.

Od modnog promašaja do hit trenda

Kapri pantalone su savršen primer kako se jedan komad iz „modnog promašaja“ može vratiti na velika vrata. Uz male promene i drugačiji pristup, ponovo su postale deo moderne garderobe koju sve više žena rado nosi – posebno tokom proleća.