Mladi luk je česta namirnica na trpezi ovih dana, ali stručnjaci upozoravaju da nije svaki bezbedan za jelo. Na pijacama se često može naći luk koji je tretiran pesticidima, a postoji nekoliko jasnih znakova kako da ga prepoznate.

Prirodni mladi luk ima postepen i ujednačen prelaz iz bele glavice u zeleni deo. Sa druge strane, luk koji je tretiran hemikalijama često ima bele tačkice ili fleke, što može ukazivati na prisustvo pesticida. Takođe, prirodan luk je savitljiv i elastičan, dok tretiran deluje kruto i previše uspravno.

Važno je obratiti pažnju i na način prodaje mladog luka. Izbegavajte vezice koje su oprane i dugo stajale u vodi, jer na taj način brzo gube vitamine i svežinu. Najbolji izbor je mladi luk koji je još uvek blago prekriven zemljom, jer tako duže zadržava kvalitet.

Kada ga donesete kući, nemojte ga odmah prati jer vlaga ubrzava kvarenje. Čuvajte ga u frižideru, umotanog u papirni ubrus i u kesi sa rupicama kako bi ostao svež. Pre upotrebe, preporučuje se pranje u vodi sa sodom bikarbonom kako bi se uklonili eventualni ostaci hemikalija.

