Neprijatan miris iz odvoda jedan je od najčešćih problema koji se javlja tokom kišnih dana. Čim padne jači pljusak, iz cevi počinje da se širi ustajao miris kanalizacije koji može da ispuni celo kupatilo, pa čak i druge prostorije u domu.

Mnogi tada posežu za skupim hemijskim sredstvima ili odmah zovu majstora, ali stručnjaci za održavanje doma tvrde da postoji jednostavnije i mnogo jeftinije rešenje koje većina ljudi već ima u kuhinji.

Zašto se neprijatan miris pojavljuje kada pada kiša?

Tokom obilnih padavina kanalizacioni sistem je pod većim opterećenjem, a naslage masnoće, sapunice, dlaka i drugih nečistoća koje se vremenom nakupljaju u cevima mogu da pojačaju neprijatne mirise.

Ako se problem javlja povremeno, često nije reč o ozbiljnom kvaru, već o potrebi da se odvod temeljno očisti.

Mešavina od dva sastojka koju mnogi već imaju kod kuće

Za ovaj trik potrebni su vam:

3 kašike sode bikarbone

oko 400 ml alkoholnog sirćeta

nekoliko litara vrele vode

Soda bikarbona pomaže u razgradnji naslaga, dok sirće uklanja neprijatne mirise i doprinosi čišćenju cevi.

Kako se pravilno koristi?

Prvo sipajte sodu bikarbonu direktno u odvod. Nakon toga polako dodajte sirće. Pojaviće se pena, što je normalna reakcija.

Ostavite da smesa deluje oko 30 minuta kako bi omekšala i razgradila nakupljene naslage. Na kraju sve prelijte vrelom vodom koja će isprati ostatke nečistoće iz cevi.

Kada pozvati majstora?

Ako se neprijatan miris vraća uprkos redovnom čišćenju, ako se voda sporo sliva ili se javlja vraćanje vode iz odvoda, problem može biti dublje u kanalizacionom sistemu. U tom slučaju potrebno je pozvati stručnu službu.

Ipak, za većinu domaćinstava redovno čišćenje sode bikarbone i sirćeta jednom mesečno može značajno da smanji pojavu neprijatnih mirisa i održi odvode čistim tokom cele godine.