U potrazi za jednostavnim načinom da se osećaju lakše i energičnije, mnoge žene poslednjih meseci posežu za napitkom od samo četiri sastojka koji je postao pravi hit na društvenim mrežama. Ljubitelji zdravije ishrane tvrde da im upravo ovaj doručak pomaže da duže ostanu siti, izbegnu jutarnje grickalice i započnu dan bez osećaja težine u stomaku.

Reč je o jednostavnoj kombinaciji kefira, ovsenih pahuljica, mlevenog lana i malo cimeta. Ovaj napitak se priprema za svega nekoliko minuta, a mnogi ga nazivaju „doručkom za ravan stomak“.

Zašto je postao toliko popularan?

Kefir je bogat probioticima koji mogu doprineti boljem radu digestivnog sistema, dok ovsene pahuljice sadrže vlakna koja produžavaju osećaj sitosti. Mleveni lan je poznat po tome što sadrži omega-3 masne kiseline i dodatna vlakna, a cimet daje aromu i pomaže da napitak bude ukusniji bez dodatog šećera.

Zbog ove kombinacije mnogi tvrde da imaju manje nadimanja i ređu potrebu za nezdravim užinama tokom dana.

Kako se priprema?

Potrebno je:

200 ml kefira

2 kašike ovsenih pahuljica

1 kašika mlevenog lana

prstohvat cimeta

Sve sastojke sipajte u blender i kratko izmiksajte. Napitak možete popiti odmah ili ostaviti desetak minuta da ovsene pahuljice omekšaju.

Može li zaista da pomogne?

Stručnjaci ističu da nijedan napitak ne može preko noći istopiti masne naslage sa stomaka. Ipak, doručak bogat vlaknima i proteinima može pomoći da se duže osećate siti i da tokom dana unesete manje kalorija.

Osim toga, redovan unos vlakana doprinosi boljem varenju, što može smanjiti osećaj nadutosti zbog kojeg stomak često izgleda veći nego što jeste.

Važno je i šta jedete ostatak dana

Iako je ovaj napitak postao pravi internet hit, stručnjaci podsećaju da se najbolji rezultati postižu kada je deo uravnotežene ishrane. Dovoljno sna, redovna fizička aktivnost i unos vode i dalje ostaju ključni faktori za održavanje zdrave telesne težine.

Zato ovaj doručak može biti dobar početak dana, ali ne treba očekivati čuda bez promene ostalih navika.