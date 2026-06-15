Sezona trešanja je u punom jeku, a ovo omiljeno voće konačno je dostupnije i po pristupačnijim cenama. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nije svaka trešnja jednako bezbedna za konzumaciju. Jedan detalj može da otkrije da li su plodovi tretirani hemikalijama neposredno pre berbe.

Biolog i agronom Mihail Vorobjov objasnio je kako da izaberete kvalitetne trešnje koje će prijati organizmu, a ne napraviti problem.

Ne jedite trešnje odmah na pijaci

Prodavci često nude kupcima da probaju trešnje pre kupovine. To može biti dobar način da procenite ukus i zrelost ploda. Kvalitetna trešnja treba da ima prijatan miris i pun, sladak ukus.

Međutim, stručnjaci savetuju da voće nikada ne jedete neopranо. Brisanje o garderobu nije dovoljno. Ako želite da probate plod, najbolje je da ga prethodno isperete vodom.

Zašto trešnje zahtevaju poseban oprez?

Za razliku od jabuka i krušaka, koje sazrevaju sporije, trešnje veoma brzo stižu za berbu.

„Kod voća koje sazreva tokom avgusta ili septembra većina pesticida ima dovoljno vremena da se razgradi do bezbednog nivoa. Kod trešanja to nije uvek slučaj jer veoma brzo sazrevaju“, objašnjava Vorobjov.

Upravo zato je važno obratiti pažnju na njihov izgled.

Obratite pažnju na mesto gde je bila peteljka

Najvažnije je da pogledate udubljenje na vrhu ploda, mesto gde je pričvršćena peteljka.

Ako u tom delu primetite bele tragove ili naslage , moguće je da su u pitanju ostaci hemijskih sredstava kojima su trešnje tretirane.

, moguće je da su u pitanju ostaci hemijskih sredstava kojima su trešnje tretirane. Ako je naslaga sivkasta, najčešće je reč o običnoj prašini koja se lako ispira.

„Ako primetite beli premaz, trešnje bi trebalo dobro potopiti u vodu 15 do 20 minuta, a zatim ih temeljno oprati pod mlazom vode“, savetuje agronom.

Posebnu pažnju treba posvetiti upravo udubljenju oko peteljke, jer se tu najčešće zadržavaju ostaci nečistoća.

Metalni ukus je znak za uzbunu

Stručnjak upozorava da nakon pranja treba obratiti pažnju na ukus.

Ako nakon konzumiranja osetite peckanje jezika ili metalni ukus u ustima, moguće je da su korišćeni sistemski pesticidi koji prodiru u samo tkivo ploda.

U tom slučaju preporuka je da takve trešnje ne jedete.

Kako pravilno čuvati trešnje?

Trešnje nemojte prati unapred ako ne planirate da ih odmah pojedete. Vlažni plodovi mnogo brže propadaju i mogu da istrule već za jedan dan u frižideru.

Najbolje ih je čuvati u papirnoj kesi ili plastičnoj posudi sa otvorima za ventilaciju. Takođe, držite ih dalje od namirnica jakog mirisa poput belog luka ili ribe, jer lako upijaju mirise iz okoline.

Uz malo pažnje pri kupovini i pravilno skladištenje, trešnje mogu ostati ukusne, sveže i bezbedne za celu porodicu.