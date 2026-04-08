Orhideje važe za jedne od najlepših, ali i najtajanstvenijih sobnih biljaka. Kada procvetaju, izgledaju spektakularno, ali posle toga često sledi dugo čekanje i pitanje: hoće li ponovo procvetati?
Nažalost, mnoge orhideje stradaju baš u tom periodu, najčešće zbog pogrešnog zalivanja ili previše vode, ili premalo. Dobra vest je da postoji jednostavno pravilo koje može pomoći da vaše orhideje ostanu zdrave i ponovo procvetaju.
KOLIKO ČESTO TREBA ZALIVATI ORHIDEJE?
Cvećar Artur Everet Čedvik kaže da orhideje deluju zahtevno, ali imaju slične potrebe kao i druge sobne biljke. Zalivajte ih otprilike jednom nedeljno ili kada se supstrat osuši.
Najlakši način da proverite je da jednostavno pipnete zemlju:
· Ako je vlažna – sačekajte još nekoliko dana
· Ako je suva – vreme je za zalivanje.
Ako je orhideja posađena u mahovinu, lako ćete osetiti vlagu. Ako je u kori drveta, može delovati suvo čak i kad nije pa se držite rasporeda.
Najbolji način zalivanja: Izvadite unutrašnju saksiju i dobro je natopite u sudoperi, pa je vratite kada višak vode iscuri. Važno: ne koristite led za zalivanje, hladnoća može oštetiti biljku.
Šta utiče na zalivanje?
Nisu sve orhideje iste. Učestalost zalivanja zavisi od nekoliko faktora:
· Svetlost – više svetla daje brže sušenje pa je potrebno češće zalivanje
· Godišnje doba – leti može potrebno i dva puta nedeljno
· Vlažnost vazduha – što je veća, manje zalivanja treba.
KAKO PREPOZNATI PROBLEM?
Previše zalivanja:
· mokra i neprijatno mirisna zemlja
· buđ ili trulež
· žuti, mekani listovi.
Premalo zalivanja:
· smežurani listovi
· suvi, tanki koreni
· biljka izgleda „žedno“.
KAKO SPASITI ORHIDEJU?
Ako ste je previše zalivali:
· odmah prestanite sa zalivanjem
· proverite koren i uklonite trule delove
· presadite u novu zemlju.
Ako je presuva:
· potopite je u mlaku vodu do 20 minuta
· vratite u saksiju i nastavite sa redovnim zalivanjem.
Kako sprečiti truljenje korena?
· koristite providnu saksiju (da vidite stanje korena)
· obezbedite dobru drenažu
· koristite zemlju namenjenu orhidejama, nikako neku za drugo cveće
· presađujte svake 2 godine
· održavajte vlažnost (npr. tacna sa kamenčićima ili ovlaživač).
Šta ako idete na put?
Ako putujete duže:
· dobro zalijte orhideju pre odlaska
· sklonite je sa direktnog svetla
· povećajte vlažnost vazduha.
Tako može izdržati i do dve nedelje bez dodatne nege, savetuje cvećar za portal "Southern Living".
