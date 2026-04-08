Orhideje važe za jedne od najlepših, ali i najtajanstvenijih sobnih biljaka. Kada procvetaju, izgledaju spektakularno, ali posle toga često sledi dugo čekanje i pitanje: hoće li ponovo procvetati?

Nažalost, mnoge orhideje stradaju baš u tom periodu, najčešće zbog pogrešnog zalivanja ili previše vode, ili premalo. Dobra vest je da postoji jednostavno pravilo koje može pomoći da vaše orhideje ostanu zdrave i ponovo procvetaju.

KOLIKO ČESTO TREBA ZALIVATI ORHIDEJE?

Cvećar Artur Everet Čedvik kaže da orhideje deluju zahtevno, ali imaju slične potrebe kao i druge sobne biljke. Zalivajte ih otprilike jednom nedeljno ili kada se supstrat osuši.

Najlakši način da proverite je da jednostavno pipnete zemlju:

· Ako je vlažna – sačekajte još nekoliko dana

· Ako je suva – vreme je za zalivanje.

Ako je orhideja posađena u mahovinu, lako ćete osetiti vlagu. Ako je u kori drveta, može delovati suvo čak i kad nije pa se držite rasporeda.

Najbolji način zalivanja: Izvadite unutrašnju saksiju i dobro je natopite u sudoperi, pa je vratite kada višak vode iscuri. Važno: ne koristite led za zalivanje, hladnoća može oštetiti biljku.

Šta utiče na zalivanje?

Nisu sve orhideje iste. Učestalost zalivanja zavisi od nekoliko faktora:

· Svetlost – više svetla daje brže sušenje pa je potrebno češće zalivanje

· Godišnje doba – leti može potrebno i dva puta nedeljno

· Vlažnost vazduha – što je veća, manje zalivanja treba.

KAKO PREPOZNATI PROBLEM?

Previše zalivanja:

· mokra i neprijatno mirisna zemlja

· buđ ili trulež

· žuti, mekani listovi.

Premalo zalivanja:

· smežurani listovi

· suvi, tanki koreni

· biljka izgleda „žedno“.

KAKO SPASITI ORHIDEJU?

Ako ste je previše zalivali:

· odmah prestanite sa zalivanjem

· proverite koren i uklonite trule delove

· presadite u novu zemlju.

Ako je presuva:

· potopite je u mlaku vodu do 20 minuta

· vratite u saksiju i nastavite sa redovnim zalivanjem.

Kako sprečiti truljenje korena?

· koristite providnu saksiju (da vidite stanje korena)

· obezbedite dobru drenažu

· koristite zemlju namenjenu orhidejama, nikako neku za drugo cveće

· presađujte svake 2 godine

· održavajte vlažnost (npr. tacna sa kamenčićima ili ovlaživač).

Šta ako idete na put?

Ako putujete duže:

· dobro zalijte orhideju pre odlaska

· sklonite je sa direktnog svetla

· povećajte vlažnost vazduha.

Tako može izdržati i do dve nedelje bez dodatne nege, savetuje cvećar za portal "Southern Living".

