Ako imate utisak da stalno nosite iste kombinacije, a ne želite da trošite novac na novu garderobu, rešenje dolazi iz sveta mode. Trend koji se vraća na velika vrata su neonske torbe, koje mogu potpuno osvežiti svaki autfit.

Tokom Milanske nedelje mode, na ulicama su ponovo dominirali modni komadi karakteristični za 2010-e, a posebno su se izdvojile torbe u jarkim i fluorescentnim bojama.

Neonske torbe u bojama poput pink, limeta zelene, jarko žute, narandžaste, jarko crvene i plave postale su ključni detalj brojnih kombinacija.

Najčešće se nose uz jednostavne komade – farmerke, belu košulju, klasične kapute ili minimalističke haljine.

Upravo zbog jednostavne osnove, torba dolazi u prvi plan i postaje centralni deo stajlinga. Umesto kupovine nove garderobe, dovoljan je jedan upečatljiv detalj da ceo izgled dobije novu energiju.

Ono što ovaj trend čini dodatno privlačnim jeste njegova pristupačnost. U radnjama poput Zare i sličnih, ovakve torbe se mogu pronaći po cenama koje su znatno niže od kompletne obnove garderobe.

