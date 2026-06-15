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Jednu grešku svi prave kad peru veš: Nisu ni svesni da to uništava odeću

Ako pravilno održavate odeću, to će joj značajno produžiti vek trajanja.

Autor:  Vesna Vukadinović
15.06.2026.15:42
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Jednu grešku svi prave kad peru veš: Nisu ni svesni da to uništava odeću
Foto: Shutterstock
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Pravilno pranja i održavanje odeće može značajno produžiti njen životni vek. Osnovna pravila za održavanje garderobe uključuju pranje odeće na odgovarajućoj temperaturi, sortiranje po bojama i materijalima, kako biste izbegli negativne posledice na omiljenim komadima.

Međutim, postoji jedna česta greška koju gotovo svi prave prilikom pranja u mašini za veš, a uopšte nisu svesni da tako uništavaju garderobu. Sigurno ste se bar jednom susreli s rupicama na tkanini posle pranja odeće u mašini. Prva pomisao vam je možda da je odeća stara ili, ako je nova, da je lošeg kvaliteta, što vas može navesti da pomislite da ste bacili novac. Ili možda pomislite da imate moljce u ormaru koji su pojeli odeću.

Oštećenja koja primetite na odeći često su rezultat nezatvorenih rajsferšlusa na odeći, koji mogu oštetiti osetljive materijale. Pre nego što stavite garderobu u veš mašinu, proverite da li su svi rajseršlusi na jaknama, džemperima, majicama, pantalonama i duksevima zatvoreni, kako biste sprečili oštećenja na odeći tokom pranja. Zakopčajte i dugmiće koji su metalni, jer i oni mogu iscepati odeću za vreme pranja u mašini.

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