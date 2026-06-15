Posle kišnog perioda i sa dolaskom pravih letnjih temperatura stižu i dosadni komarci. Ako vas nerviraju ubodi, a sprejevi i mirisne sveće ne daju rezultate, možda je vreme da isprobate prirodno rešenje koje preporučuju baštovani.

Sve više ljudi traži ekološke načine da zaštiti svoje dvorište, a stručnjaci tvrde da postoje tri biljke koje mogu da pomognu u odbijanju komaraca i drugih napasnih insekata.

Baštovan Hoan Kalderon, poznat na društvenim mrežama kao @jardineriacalderon, tvrdi da mnogi troše novac na sredstva koja imaju ograničen efekat, dok prirodna rešenja često daju bolje rezultate.

Tri biljke koje komarci ne podnose

Citronela

Limunska trava, poznata i kao citronela, jedna je od najpoznatijih biljaka za odbijanje komaraca. Može da se gaji u bašti, ali i u saksijama na terasi ili pored ulaza u kuću.

Njen intenzivan miris prikriva ljudski miris i otežava insektima da pronađu svoju metu.

Kalderon citronelu opisuje kao „najefikasniju biljku protiv komaraca“ i ističe da je upravo zbog toga jedan od najpopularnijih prirodnih repelenata.

Ipak, upozorava da u područjima sa veoma velikim brojem komaraca sama citronela možda neće biti dovoljna zaštita.

Lavanda

Pored prelepog mirisa i dekorativnog izgleda, lavanda ima i praktičnu ulogu.

Prema rečima stručnjaka, ona predstavlja veoma efikasan prirodni repelent koji pomaže da komarci i drugi insekti drže odstojanje.

Osim toga, njen miris mnogima stvara osećaj opuštenosti i daje dvorištu poseban šarm.

Kadifica

Kadifica se već decenijama sadi u baštama kao prirodna zaštita od štetočina.

Posebno su efikasne francuske sorte koje odbijaju komarce od sredine proleća pa sve do kraja leta.

Biljka sadrži male količine piretrina, prirodnog jedinjenja koje insekti izbegavaju. Upravo zbog toga kadifica predstavlja odličan saveznik u borbi protiv komaraca.

Izbegavajte stajaću vodu

Pored sadnje biljaka, stručnjaci savetuju da redovno uklanjate stajaću vodu iz dvorišta.

Barice, posude sa vodom i zapušteni delovi vrta predstavljaju idealna mesta za razmnožavanje komaraca.

Što manje takvih mesta postoji, manja je verovatnoća da će se komarci zadržavati u vašem okruženju.

Limun i karanfilić kao dodatna zaštita

Stručnjak za domaćinstvo Pedro Kabaljero preporučuje još jedan jednostavan trik.

Prepolovite limun i u njega zabodite 10 do 15 celih karanfilića. Kombinacija eteričnih ulja iz limuna i karanfilića stvara miris koji je ljudima prijatan, ali insektima veoma neprijatan.

Polovine limuna možete postaviti na prozorske daske, terasu ili blizu vrata kako biste dodatno zaštitili dom od komaraca i drugih insekata.

Spoj biljaka, uklanjanja stajaće vode i prirodnih mirisnih zamki može značajno smanjiti broj komaraca u dvorištu i omogućiti vam da bezbrižno uživate u letnjim večerima.