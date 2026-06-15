Čišćenje rešetke iz rerne jedan je od najomraženijih kućnih poslova, posebno kada se na njoj nakupi sloj zagorele masnoće i ostataka hrane. Ali postoji jednostavan trik za čišćenje rešetke iz rerne koji je oduševio hiljade domaćica, a potreban je samo jedan sastojak koji već imate u kuhinji.

Žene koje su isprobale ovaj trik tvrde da im rešetka nikada nije bila čistija, a najbolje od svega je što nema napornog ribanja. Tajna se krije u tabletama za mašinsko pranje sudova, koje efikasno razgrađuju masnoću i uklanjaju tvrdokorne naslage prljavštine.

Postupak je veoma jednostavan. Napunite kadu, lavor ili veliku posudu tako da rešetka može potpuno da se potopi. Sipajte vrelu vodu. Dodajte dve tablete za mašinsko pranje sudova.

Potopite rešetku i ostavite da odstoji najmanje 30 minuta. Nakon toga pređite preko nje sunđerom ili krpom. Prljavština i masnoća trebalo bi da se skinu mnogo lakše, bez dugotrajnog ribanja i agresivnih hemikalija.

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