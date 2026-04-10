Ovan

Subota vam donosi nalet energije i potrebu da se pokrenete iz svakodnevne rutine. Možete osetiti želju da uradite nešto spontano ili da preuzmete inicijativu u nekoj situaciji. Važno je da ne reagujete impulsivno u odnosima već da energiju usmerite na nešto konstruktivno.

Bik

Danas vam prija mir i stabilnost i najviše ćete uživati u jednostavnim stvarima. Možda ćete želeti da se posvetite domu ili ljudima koji vam pružaju osećaj sigurnosti. Subota je idealna za odmor i punjenje energije bez žurbe.

Blizanci

Komunikacija i druženje obeležavaju vaš dan. Mogući su iznenadni susreti ili zanimljivi razgovori koji vam donose novu inspiraciju. Važno je da ne rasipate energiju na previše stvari već da se fokusirate na ono što vas zaista pokreće.

Rak

Subota budi potrebu za bliskošću i emotivnom sigurnošću. Možda ćete želeti više vremena sa porodicom ili osobama koje vas razumeju. Dan vam donosi priliku da se povežete sa svojim osećanjima i pronađete unutrašnji mir.

Lav

Vaša energija danas dolazi do izražaja i možete biti u centru pažnje. Ljudi vas primećuju i rado provode vreme u vašem društvu. Subota je dobar dan da pokažete svoju kreativnost i uživate u druženju.

Devica

Ovaj dan vam donosi potrebu da usporite i napravite red u mislima. Možda ćete želeti da završite neke sitne obaveze ali i da pronađete vreme za sebe. Ravnoteža između rada i odmora danas je ključna.

Vaga

Odnosi i druženja dolaze u prvi plan. Moguće je da ćete biti okruženi ljudima ili učestvovati u razgovorima koji vam donose zadovoljstvo. Subota vam daje priliku da unesete više harmonije u odnose.

Škorpija

Danas možete osetiti potrebu da se povučete i sagledate stvari iz dublje perspektive. Intuicija vam je naglašena i može vam pomoći da razumete neku situaciju koja vam je bila nejasna. Dan je dobar za unutrašnji rad.

Strelac

U vama se budi želja za kretanjem i promenom. Subota je idealna za izlazak put ili spontanu odluku koja vam donosi radost. Prijaće vam kontakt sa ljudima i nova iskustva.

Jarac

Možete razmišljati o obavezama i planovima ali danas je važno da sebi dozvolite i odmor. Subota vam donosi priliku da usporite i sagledate gde ste i šta želite dalje. Kratka pauza može vam doneti novu jasnoću.

Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano i možete želeti da ih podelite sa drugima. Druženje sa prijateljima ili razgovori mogu vam doneti zanimljive uvide. Subota je dobar dan za kreativnost.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati sve oko sebe. Potrebno vam je više mira i tišine kako biste se povezali sa sobom. Kreativne aktivnosti ili boravak u prirodi mogu vam pomoći da pronađete balans.

