Proleće je zvanično stiglo, na radost mnogih koji su izdržali dugu, hladnu zimu. Ovo godišnje doba obeležava cvetanje cveća, drveća i vrtova — prelep simboličan podsetnik da i mi možemo da krenemo iznova kada dođe proleće.

Iako se ova ideja može primeniti na bilo koju oblast života, naročito je korisna kada je reč o izborima vezanim za zdravlje. Zapravo, proleće može biti jedna od najboljih prilika da unapredite svoje prehrambene navike. Ne samo da sveže, sezonsko voće i povrće počinje da pristiže, već postoji i nekoliko drugih jedinstvenih karakteristika proleća koje prirodno podstiču zdravije izbore u ishrani.

Tri registrovana dijetetičara su otkrili zašto je proleće idealno vreme da unapredite svoju rutinu ishrane.

Zašto je proleće najlakše vreme za promenu ishrane

Proleće pruža priliku da „okrenete novi list“ i započnete iznova sa zdravijim životnim navikama. Evo sedam glavnih razloga zašto je proleće jedno od najlakših perioda da napravite pozitivne korake ka zdravijoj ishrani, prema mišljenju registrovanih dijetetičara.

Motivacija u proleće

Mnogi od nas dobro poznaju prirodnu potrebu za prolećnim čišćenjem u ovo doba godine. Ta ista motivacija da „sredimo kuću“ može se lako primeniti i na ishranu!

„Proleće je prirodno vreme za ‘reset’, i mnogi ljudi osećaju motivaciju da poboljšaju svoje prehrambene navike nakon zime“, objašnjava Gabrijel Kišner, registrovana dijetetičarka i osnivačica kompanije ,,Nutrition By Gabrielle" za Real Simple.

Baš kao što biljke i životinje izlaze iz zimskog mirovanja, i mi možemo da iskoristimo tu energiju obnove.

„Ovo je savršeno vreme da postavite temelje zdravih rutina koje će se nastaviti i tokom leta, bez pritiska ‘sve ili ništa’ koji dolazi sa novogodišnjim odlukama. Kada uvodite novu naviku, važno je da bude praktična, održiva i ponovljiva. To može izgledati kao priprema obroka svake nedelje uz unapred napravljenu listu za kupovinu, ili isprobavanje novog, zdravog biljnog recepta svakog ponedeljka kako biste uneli više vlakana i osvežili večernji jelovnik“, dodaje Dženi Finke, registrovana dijetetičarka i vlasnica ,,The Metabolic Dietitian".

Prirodni signali za hidrataciju

Tokom zime može biti teško održavati adekvatnu hidrataciju, jer su osećaji žeđi često prigušeni zbog nižih temperatura. Međutim, to se prirodno menja dolaskom proleća.

„Sa toplijim vremenom dolazi i veća potreba za unosom tečnosti i nadoknadom gubitaka znojenjem. Veći unos tečnosti (idealno vode) poboljšava varenje, nivo energije i opšte blagostanje“, kaže Britani Braun, dijetetičarka iz Nove Škotske.

Hidratacija ne mora da znači samo pijenje vode ili bezkofeinskih, nezaslađenih napitaka.

„Biranje namirnica bogatih vodom takođe može pomoći. Ja često pravim veliku voćnu salatu sa dinjom, medenom dinjom, jagodama i ananasom, i služim je uz grčki jogurt. I voće i jogurt imaju visok sadržaj vode koji doprinosi ukupnom unosu tečnosti“, kaže Finkova. Nošenje flaše za vodu tokom dana takođe može prirodno podstaći bolje navike hidratacije.

Prolećne namirnice

Obilje jedinstvenih sezonskih namirnica koje se pojavljuju u proleće čini ovo godišnje doba idealnim za promenu ishrane.

„Sezonske namirnice poput lisnatog povrća, začinskog bilja i bobica počinju da se pojavljuju u prodavnicama i na pijacama, povećavajući unos vlakana i čineći obroke laganim, ali hranljivim“, kaže Braunova.

Finkova se slaže i dodaje: „Volim da svojim klijentima u ovo doba godine pružim vodiče za sezonske namirnice, jer proleće donosi jednostavne i ukusne opcije poput špargle, graška, spanaća, zelene salate, rotkvica i jagoda. Ovo je vreme kada povrće na tanjiru treba da bude glavna zvezda!“

Ovi sezonski sastojci savršeno se uklapaju u hranljive prolećne recepte poput salata, smutija, platoa sa svežim povrćem, činija sa žitaricama, hladnih testenina i kiševa.

Pijace

Govoreći o prolećnim namirnicama, pijace počinju ponovo da rade u ovo doba godine — što zdravu ishranu čini zabavnijom i zanimljivijom.

„Prolećne pijace se pojavljuju čim vreme otopli, nudeći mnogo pristupačnih, sezonskih proizvoda. Naći ćete voće, povrće i začinsko bilje koje je često bogatije hranljivim materijama nego ono iz prodavnica. Istraživanje pijace može učiniti planiranje obroka zabavnim i inspirativnim, a ujedno je i lak način da jedete više sezonske, hranljive hrane“, kaže Kišnerova.

Ako se bavite baštovanstvom, isti princip važi — uvek postoji dodatna motivacija da jedemo zdravu hranu koju smo sami uzgojili.

Više dnevne svetlosti

Iako pomeranje sata unapred može biti neprijatno nekoliko dana, duži dani prirodno podstiču zdravije izbore.

„Nakon mračnih zimskih meseci, primećujem da se mnogi moji klijenti u proleće osećaju budnije, aktivnije i motivisanije da se vrate zdravim rutinama. Ovo je savršeno vreme da iskoristite dodatnu energiju i započnete novu jutarnju rutinu“, kaže Dženi Finke.

Braunova se slaže i dodaje: „Sa više dnevne svetlosti raste nivo serotonina i dolazi do uravnoteženijih signala gladi. Uz stabilniji nivo energije tokom dana, zdrava ishrana postaje prirodnija i lakša.“

Veća želja za boravkom napolju

Sa više svetlosti, često imamo i veću želju da provodimo vreme napolju — što neretko vodi ka hranljivijim izborima u ishrani.

„Kada je lepo vreme, ljudi prirodno više borave napolju. Često primećujem da što se više neko kreće — bilo kroz šetnju, vožnju bicikla ili druge aktivnosti — to je motivisaniji da donosi zdravije odluke i hrani telo kvalitetnim namirnicama“, objašnjava Gabrijel Kišner. „Preporučujem da fizičku aktivnost na otvorenom uparite sa izbalansiranim obrocima bogatim voćem, povrćem, integralnim žitaricama, zdravim mastima i proteinima kako biste održali energiju i podržali organizam.“

Teški obroci više ne prijaju

Kako dani postaju topliji, teški i zasitni obroci koji su prijali tokom zime odjednom postaju manje privlačni.

„Topliji dani često čine zimska, teška jela previše jakim i zasitnim. Kako se vreme zagreva, apetit se prirodno menja. Ljudi sve više žude za laganijom, osvežavajućom hranom poput salata, smutija, voćnih činija i svežih obroka. Često primećujem da zamena nekoliko obroka lakšim opcijama poboljšava varenje i održava stabilan nivo energije. Preporučujem eksperimentisanje sa svežim, sezonskim receptima kako bi obroci ostali ukusni i osvežavajući tokom proleća“, kaže Kišnerova.

