Vesti
Alo!

Dom i saveti

Nikako ne unosite u kuću ovo cveće na Vaskrs: Ne donosi sreću već samo probleme

Smatralo se da pogrešan izbor može da utiče na raspoloženje ukućana

Autor:  Slobodanka Ćorić
09.04.2026.17:50
0
Nikako ne unosite u kuću ovo cveće na Vaskrs: Ne donosi sreću već samo probleme
Foto: Shutterstock
Nema glamura, nema veštačkih trepavica, nema šljokica, ali ipak sve skupo: Loren Sančez u kačketu od 550 evra, a tek torbica koliko joj košta
EPA/SARAH YENESEL
 Nema glamura, nema veštačkih trepavica, nema šljokica, ali ipak sve skupo: Loren Sančez u kačketu od 550 evra, a tek torbica koliko joj košta
Prethodna vest
Zašto se zeka vezuje za Uskrs: Pitanje koje postavlja svako dete
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock/ Avocado_studio
 Zašto se zeka vezuje za Uskrs: Pitanje koje postavlja svako dete
Sledeća vest

Na Vaskrs nikako ne unosite ovo cveće u kuću. Može doneti negativnu energiju i problemekoji će vas pratiti naredne godine. Saznajte koje cveće donosi sreću i blagostanje.

Vaskrs je jedan od najradosnijih praznika u godini, vreme kada se domovi uređuju, farbaju jaja, priprema bogata trpeza i unosi posebna toplina u svaki kutak kuće. Mnogi tada posežu i za cvećem kako bi dodatno ukrasili prostor i uneli miris proleća u svoj dom.

Međutim, prema starim narodnim verovanjima, nije svako cveće pogodno za unošenje u kuću baš na ovaj dan.U prošlosti su ljudi verovali da određene biljke nose posebnu energiju i simboliku, pa se vodilo računa šta se unosi u dom tokom velikih praznika. Smatralo se da pogrešan izbor može da utiče na raspoloženje ukućana, pa čak i na dešavanja tokom cele godine.

Karanfil donosi tešku energiju

Iako je lep, dugotrajan i često korišćen u buketima, karanfil u narodnoj tradiciji ima drugačiju simboliku. Najčešće se povezuje sa grobljima, pomenima i tugom, pa se verovalo da njegovo unošenje u kuću na Vaskrs može „doneti težu energiju“ u dom. Nikako ne unosite karanfile u kuću na Vaskrs.

Zbog toga su stariji savetovali da se upravo na ovaj praznik izbegava držanje karanfila u kući, kako bi se očuvala radost i vedrina koja Vaskrs simbolizuje.

Cveće koje simbolizuje novi početak

Umesto toga, preporučivalo se unošenje cveća koje simbolizuje novi početak, život i napredak.
  • lala
  • zumbul
  • narcisi
  • ljubičice

Ovo cveće se vezuje za proleće, buđenje prirode i pozitivnu energiju, pa se smatralo da donosi sreću, napredak i blagostanje u domu.

Naravno, danas mnogi ove običaje posmatraju više kao zanimljiv deo tradicije nego kao strogo pravilo. Ipak, nije retkost da se i dalje, makar iz poštovanja prema starima, vodi računa o ovim sitnicama.

Vaskrs nije samo praznik – to je i vreme kada se neguju običaji, simbolika i vera da male stvari mogu doneti veliku razliku.

Vaskrs karanfilić alo najzena karanfili

Povezane vesti

Suđeno im je da se obogate: Rođeni u ova 3 meseca po kineskom horoskopu su srećnici
Foto: Shutterstock
horoskop

Suđeno im je da se obogate: Rođeni u ova 3 meseca po kineskom horoskopu su srećnici

22:57 | 0
Svekrva hoće s nama na medeni mesec! Muž ćuti, ako sada popustim mešaće se u sve!
Foto: Shutterstock
priča

Svekrva hoće s nama na medeni mesec! Muž ćuti, ako sada popustim mešaće se u sve!

22:27 | 0
Ovaj broj jaja morate imati u kući za Uskrs: To donosi sreću i blagostanje
Foto: Shutterstock
uskrs

Ovaj broj jaja morate imati u kući za Uskrs: To donosi sreću i blagostanje

21:58 | 0
Kradu vam sreću i stvaraju stres: Izbegnite ova 3 tipa ljudi, odmorićete mozak
Foto: Shutterstock
oprez!

Kradu vam sreću i stvaraju stres: Izbegnite ova 3 tipa ljudi, odmorićete mozak

21:29 | 0
Post u trudnoći: Da li je bezbedno?
Foto: Shutterstock
saznajemo

Post u trudnoći: Da li je bezbedno?

21:00 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Ovaj broj jaja morate imati u kući za Uskrs: To donosi sreću i blagostanje
Foto: Shutterstock

Ovaj broj jaja morate imati u kući za Uskrs: To donosi sreću i blagostanje

21:58 | 0
Pečenje iz rerne prste da poližeš! Uz 1 trik kuvara kožica je hrskava, a meso sočno!
Foto: Shutterstock

Pečenje iz rerne prste da poližeš! Uz 1 trik kuvara kožica je hrskava, a meso sočno!

20:31 | 0
Fioka na šporetu ne služi za čuvanje plehova: Njena prava namena će vas oduševiti!
Foto: Shutterstock

Fioka na šporetu ne služi za čuvanje plehova: Njena prava namena će vas oduševiti!

19:04 | 0
Ne zaboravi ovo uraditi u aprilu: Travnjak će vam opet biti zelen kao Vimbldon
Shutterstock

Ne zaboravi ovo uraditi u aprilu: Travnjak će vam opet biti zelen kao Vimbldon

17:05 | 0
Ne lepi se za prste i ne kvari boju: Italijanke jaja nikada ne mažu uljem, a sijaju kao ogledalo

Ne lepi se za prste i ne kvari boju: Italijanke jaja nikada ne mažu uljem, a sijaju kao ogledalo

16:50 | 0
Bajkovita roze jaja bez kapi hemije! Samo ih potopite u ovaj čudesni sok!
Foto: Shutterstock | shutterstock

Bajkovita roze jaja bez kapi hemije! Samo ih potopite u ovaj čudesni sok!

15:01 | 0
Ne bacajte ga: Kiseli kupus može da traje do leta, samo dodajte ovu jednu stvar
FOTO/PRINTSCREEN/YT

Ne bacajte ga: Kiseli kupus može da traje do leta, samo dodajte ovu jednu stvar

13:33 | 0
Zaboravljeni deo u sudoperi: Džabe ste je celu prečistili, neće zablistati dok ne obratite pažnju na ovo
Shutterstock | Shutterstock

Zaboravljeni deo u sudoperi: Džabe ste je celu prečistili, neće zablistati dok ne obratite pažnju na ovo

13:31 | 0
Dokazano radi: Ohladite spatulu i rešite problem koji nervira svaku domaćicu
Foto: Shutterstock

Dokazano radi: Ohladite spatulu i rešite problem koji nervira svaku domaćicu

13:01 | 0
Ako želite veći i sočniji paradajz u činiji, zalivajte ga ovim rastvorom: Rađaće neprestano!
Foto: Shutterstock | shutterstock

Ako želite veći i sočniji paradajz u činiji, zalivajte ga ovim rastvorom: Rađaće neprestano!

11:55 | 0

Najnovije

Najčitanije

22min

Suđeno im je da se obogate: Rođeni u ova 3 meseca po kineskom horoskopu su srećnici

52min

Svekrva hoće s nama na medeni mesec! Muž ćuti, ako sada popustim mešaće se u sve!

1H

Ovaj broj jaja morate imati u kući za Uskrs: To donosi sreću i blagostanje

1H

Kradu vam sreću i stvaraju stres: Izbegnite ova 3 tipa ljudi, odmorićete mozak

2H

Post u trudnoći: Da li je bezbedno?

15H

Tajni sastojak za pasulj i gulaš: Dodajte ovo pred kraj kuvanja i imaće ukus kao iz najbolje kafane

1D

Dnevni horoskop za četvrtak, 9. april: Blizanci dobijaju korisnu informaciju, Strelci su optimistični

16H

Oduzeli su mi decu! Zbog "saveta" jedne mame iz vajber grupe, sada živim u paklu

1D

Orhideje će cvetati bez prestanka! Cvećar otkrio trik od kojeg bujaju kao lude

1D

Sreća ima plan za vas: Ova 3 znaka brišu suze u četvrtak, 9. aprila, stižu im bolji dani

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

09:53 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0