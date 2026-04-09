Vaskrs je jedan od najradosnijih praznika u godini, vreme kada se domovi uređuju, farbaju jaja, priprema bogata trpeza i unosi posebna toplina u svaki kutak kuće. Mnogi tada posežu i za cvećem kako bi dodatno ukrasili prostor i uneli miris proleća u svoj dom.
Međutim, prema starim narodnim verovanjima, nije svako cveće pogodno za unošenje u kuću baš na ovaj dan.U prošlosti su ljudi verovali da određene biljke nose posebnu energiju i simboliku, pa se vodilo računa šta se unosi u dom tokom velikih praznika. Smatralo se da pogrešan izbor može da utiče na raspoloženje ukućana, pa čak i na dešavanja tokom cele godine.
Karanfil donosi tešku energiju
Iako je lep, dugotrajan i često korišćen u buketima, karanfil u narodnoj tradiciji ima drugačiju simboliku. Najčešće se povezuje sa grobljima, pomenima i tugom, pa se verovalo da njegovo unošenje u kuću na Vaskrs može „doneti težu energiju“ u dom. Nikako ne unosite karanfile u kuću na Vaskrs.
Zbog toga su stariji savetovali da se upravo na ovaj praznik izbegava držanje karanfila u kući, kako bi se očuvala radost i vedrina koja Vaskrs simbolizuje.
Cveće koje simbolizuje novi početak
- lala
- zumbul
- narcisi
- ljubičice
Ovo cveće se vezuje za proleće, buđenje prirode i pozitivnu energiju, pa se smatralo da donosi sreću, napredak i blagostanje u domu.
Vaskrs nije samo praznik – to je i vreme kada se neguju običaji, simbolika i vera da male stvari mogu doneti veliku razliku.
