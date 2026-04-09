Loren Sančez je odustala od svog tipičnog glamuroznog izgleda. Sinoć je uslikana dok je izlazila u Los Anđelesu sa prijateljima. Supruga milijardera Džefa Bezosa, bila je neuobičajeno ležerno obučena u belu majicu, plave farmerke i bejzbol kačket za večeru u poznatom holivudskom restoranu Sushi Park.

Ipak, njen navodno jednostavan kačket je zapravo kreacija brenda Saint Laurent koja košta vrtoglavih 550 evra. Stajling je upotpunila crnom kožnom jaknom, zlatnim minđušama i crnom kožnom tašnom brenda Šanel, koja može koštati i preko 3.000 dolara.

Umesto dramatičnih veštačkih trepavica i savršeno ocrtanih usana, delovalo je da je Sančez imala minimalnu šminku za večernji izlazak.

Sa njom je bilo i nekoliko njenih prijateljica, kao i krupni telohranitelj koji ih je pratio kroz deo zapadnog Holivuda gde se nalazi restoran Sushi Park.

Sushi Park je poznat kao mesto koje posećuju brojne zvezde, uključujući Džastina i Hejli Biber, porodicu Kardašijan-Džener i oskarovku Dženifer Lorens.

Nije bila sa suprugom

Njen suprug Bezos nije bio prisutan.

Par se poslednji put pojavio zajedno prošlog meseca na Vanity Fair Oscar after-party zabavi u Los Anđelesu nakon dodele Oskara 2026.

Međutim, zajednički nastup izazvao je spekulacije da bi u njihovom braku moglo biti problema, nakon što je Sančez uhvaćena kako upućuje "hladan pogled" suprugu na događaju.

Na društvenoj mreži X, jedan korisnik podelio je snimak para na crvenom tepihu i komentarisao njihovu interakciju, što je izazvalo brojne reakcije.

Neki su tvrdili da je to "pogled žene koja je na ivici razvoda", dok su drugi smatrali da je sve preuveličano.

Ipak, stručnjakinja za govor tela Džudi Džejms ocenila je da se verovatno radi samo o blagom razočaranju, a ne o ozbiljnijem problemu u vezi.

Prema njenoj analizi, Sančez je želela da pokaže bliskost sa Bezosom, ali da joj on u tom trenutku nije uzvratio kako je očekivala, što je dovelo do kratke promene izraza lica.



