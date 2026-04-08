Ako tražite jednostavan, a dekorativan desert za Uskrs, ovi mafini su pravi izbor. Mekani čokoladni biskvit u kombinaciji sa kremastim filom i dekoracijom u obliku malih gnezda izgledaće savršeno na prazničnoj trpezi. Najbolje od svega prave se brzo i bez komplikacija, a oduševiće i decu i odrasle.

Recept za uskršnje mafine

Sastojci:

15 kašika brašna

10 kašika šećera

200 ml mleka

2 jaja

2 kašike kakaoa

120 ml ulja

1 prašak za pecivo

Za fil:

300 ml mleka

1 puding od vanile

1 kašika šećera

1 kašika putera

zelena boja za kolače

Za ukrašavanje:

bombone u obliku jaja

Priprema:

Biskvit: Umutite jaja, dodajte ulje i mleko i sjedinite. Posebno pomešajte brašno, šećer, prašak za pecivo i kakao. Dodajte u smesu od jaja i izmešajte. U pleh ili kalup za mafine rasporedite papirne korpice za kolače i u svaku stavite po jednu kašiku smese (ako su veće korpice stavite po dve kašike). Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 10 minuta.

Fil: stavite u šerpu mleko i šećer da provre. Posebno umutite prah za puding sa tri kašike mleka koje ste odvojili od pripremljene količine. Dodajte u prokuvalo mleko i kuvajte na tihoj vatri uz mešanje dok se fil ne zgusne. Kad se malo prohladi dodajte kašiku putera i nekoliko kapi zelene boje za kolače i umutite da se sve sjedini. Na mafinima napravite špricem za tortu travicu od fila u nekoliko slojeva i preko stavite bombone u obliku jaja.

