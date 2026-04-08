Ako tražite jednostavan, a dekorativan desert za Uskrs, ovi mafini su pravi izbor. Mekani čokoladni biskvit u kombinaciji sa kremastim filom i dekoracijom u obliku malih gnezda izgledaće savršeno na prazničnoj trpezi. Najbolje od svega prave se brzo i bez komplikacija, a oduševiće i decu i odrasle.
Recept za uskršnje mafine
Sastojci:
15 kašika brašna
10 kašika šećera
200 ml mleka
2 jaja
2 kašike kakaoa
120 ml ulja
1 prašak za pecivo
Za fil:
300 ml mleka
1 puding od vanile
1 kašika šećera
1 kašika putera
zelena boja za kolače
Za ukrašavanje:
bombone u obliku jaja
Priprema:
Biskvit: Umutite jaja, dodajte ulje i mleko i sjedinite. Posebno pomešajte brašno, šećer, prašak za pecivo i kakao. Dodajte u smesu od jaja i izmešajte. U pleh ili kalup za mafine rasporedite papirne korpice za kolače i u svaku stavite po jednu kašiku smese (ako su veće korpice stavite po dve kašike). Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 10 minuta.
Fil: stavite u šerpu mleko i šećer da provre. Posebno umutite prah za puding sa tri kašike mleka koje ste odvojili od pripremljene količine. Dodajte u prokuvalo mleko i kuvajte na tihoj vatri uz mešanje dok se fil ne zgusne. Kad se malo prohladi dodajte kašiku putera i nekoliko kapi zelene boje za kolače i umutite da se sve sjedini. Na mafinima napravite špricem za tortu travicu od fila u nekoliko slojeva i preko stavite bombone u obliku jaja.
