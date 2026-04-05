Prvo ofarbano jaje za Uskrs, poznato kao čuvarkuća, tradicionalno se farba u crvenu boju, jer ona simbolizuje Hristovu krv i predstavlja boju praznika.

Nakon što se odloži staro čuvano jaje iz prethodne godine, novo prvo crveno jaje se čuva u domu do sledećeg Uskrsa. Najčešće se stavlja na posebno mesto u kući, poput prostora pored kućne ikone ili nekog drugog mesta koje je porodici važno i simbolično.

Staro jaje se ne baca u đubre. U narodu postoje različiti običaji, tj. da se negde zakopava u zemlju, negde se daje kokoškama, baca preko krova ili pušta niz reku, a sve sa idejom da se uklone loše energije i nesreća.