Da jaja ne bi pucala tokom kuvanja i beljenja pred farbanje, važno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila koja prave veliku razliku.

Pre svega, jaja ne treba stavljati direktno iz frižidera u vruću vodu, već ih je najbolje ostaviti na sobnoj temperaturi bar pola sata. Takođe, preporučuje se da se stave u hladnu vodu pa tek onda uključi šporet, kako bi se postepeno zagrevala i smanjila mogućnost pucanja.

U vodu je korisno dodati malo soli ili sirćeta, jer to pomaže da se belance brzo stegne ako jaje pukne, ali i doprinosi beljoj ljusci. Važno je i da se jaja ne kuvaju na jakoj vatri.

Kada voda provri, treba smanjiti temperaturu da lagano krčka, kako se ne bi sudarala i pucala.

Jaja ne bi trebalo da budu zbijena u šerpi, već da imaju dovoljno prostora. Po želji, može se dodati i malo sode bikarbone za intenzivnije beljenje, ali u umerenoj količini.

Nakon kuvanja, preporučuje se da se jaja odmah prebace u hladnu vodu ili led, što pomaže da ljuska ostane čvrsta i da se lakše ljušti.

Za dodatni efekat, ljuska se može prebrisati krpom natopljenom sirćetom kako bi bila još čistija i spremna za farbanje.