Sin Arnolda Švarcenegera, Džozef Baena, sada je i zvanično šampion u bodibildingu.

U subotu, 28. marta, Baena (28) je na Instagramu objavio da je osvojio prvo mesto u više kategorija na takmičenju NPC Natural Colorado State, uključujući Men's Open Body Heavy Weight Class, Men's Classic Physique True Novice i Men's Classic Physique Novice.

— Misija izvršena! — napisao je uz nekoliko fotografija na kojima pokazuje mišiće na sceni tokom svog debija u bodibildingu.



Baena, čija je majka Mildred Patricia Baena, proslavio je svoju prvu pobedu samo nekoliko dana nakon što je trenirao i dobijao savete od svog oca u teretani Gold's Gym u Venice Beachu u Kaliforniji.

Zvezda filma "Terminator", koji sada ima 78 godina, počeo je da trenira u istoj toj teretani nakon što se preselio u Sjedinjene Američke Države šezdesetih godina.

Od tada, Švarceneger se smatra jednim od najvećih bodibildera svih vremena. Osvojio je titulu Mr. Olympia sedam puta i Mr. Universe pet puta, pre nego što je prestao da se takmiči 1980. godine.

Iako Baena ide očevim stopama, priznao je da nije oduvek imao zategnuto telo.

— Ljudi ponekad zaborave da sam u srednjoj školi bio buckast —napisao je u objavi na Instagramu u julu.



— Izbačen sam iz košarkaškog i fudbalskog tima jer nisam mogao da pratim ostale.

— Srećom, plivanje nije imalo selekciju i potpuno mi je promenilo život. To je bio moj prvi susret sa fitnesom i treninzima — dodao je.

Baena je ranije, 2022. godine, izjavio da je kao dete bio žrtva zadirkivanja zbog viška kilograma čak i od strane onih koje je smatrao prijateljima.

— Bio sam maltretiran kao klinac, u osnovnoj i srednjoj školi. Ne toliko u srednjoj kasnije, ali sam se na početku osećao kao autsajder — rekao je tada, dodajući da je bio prilično gojazan od kraja osnovne škole pa do početka srednje.

— Upravo su moji najbliži prijatelji bili ti koji su me najviše zadirkivali zbog kilograma i svega toga — nastavio je, piše Pipl.



— To je za mene bio veliki izazov, tj. da pronađem sebe i izgradim motivaciju da promenim svoju težinu i fizički izgled.