Sin Arnolda Švarcenegera, Džozef Baena, sada je i zvanično šampion u bodibildingu.

U subotu, 28. marta, Baena (28) je na Instagramu objavio da je osvojio prvo mesto u više kategorija na takmičenju NPC Natural Colorado State, uključujući Men's Open Body Heavy Weight Class, Men's Classic Physique True Novice i Men's Classic Physique Novice.

Misija izvršena! — napisao je uz nekoliko fotografija na kojima pokazuje mišiće na sceni tokom svog debija u bodibildingu.

Baena, čija je majka Mildred Patricia Baena, proslavio je svoju prvu pobedu samo nekoliko dana nakon što je trenirao i dobijao savete od svog oca u teretani Gold's Gym u Venice Beachu u Kaliforniji.

Zvezda filma "Terminator", koji sada ima 78 godina, počeo je da trenira u istoj toj teretani nakon što se preselio u Sjedinjene Američke Države šezdesetih godina.

Od tada, Švarceneger se smatra jednim od najvećih bodibildera svih vremena. Osvojio je titulu Mr. Olympia sedam puta i Mr. Universe pet puta, pre nego što je prestao da se takmiči 1980. godine.

Iako Baena ide očevim stopama, priznao je da nije oduvek imao zategnuto telo.

Ljudi ponekad zaborave da sam u srednjoj školi bio buckast —napisao je u objavi na Instagramu u julu.

Izbačen sam iz košarkaškog i fudbalskog tima jer nisam mogao da pratim ostale.

Srećom, plivanje nije imalo selekciju i potpuno mi je promenilo život. To je bio moj prvi susret sa fitnesom i treninzima — dodao je.

Baena je ranije, 2022. godine, izjavio da je kao dete bio žrtva zadirkivanja zbog viška kilograma čak i od strane onih koje je smatrao prijateljima.

Bio sam maltretiran kao klinac, u osnovnoj i srednjoj školi. Ne toliko u srednjoj kasnije, ali sam se na početku osećao kao autsajder — rekao je tada, dodajući da je bio prilično gojazan od kraja osnovne škole pa do početka srednje.

Upravo su moji najbliži prijatelji bili ti koji su me najviše zadirkivali zbog kilograma i svega toga — nastavio je.


To je za mene bio veliki izazov, tj. da pronađem sebe i izgradim motivaciju da promenim svoju težinu i fizički izgled.