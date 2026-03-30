Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc ne prestaju da javno pokazuju koliko su zaljubljeni i koliko uživaju u zajedničkom životu. Mnogi veruju da su ove objave zapravo indirektna poruka njegovoj porodici, majci Viktoriji i ocu Dejvidu, sa kojima su, kako se navodi, potpuno prekinuli kontakt. Do raskola je došlo nakon optužbi da je Viktorija pokušavala da utiče na njihov brak, što je dodatno produbilo jaz između njih.

Najnovije fotografije na njihovim profilima prikazuju scene iz vikend-provada, zagrljeni, nasmejani, okruženi prijateljima. Na jednoj od slika Bruklin razigrano drži ruke na grudima svoje supruge, što je izazvalo brojne reakcije.

Ranije ove nedelje Nikola je podelila i poruku koju joj je Bruklin ostavio dok je spavala. Napisao joj je da nije želeo da je budi, već je završio kućne obaveze i otišao u teretanu. Dok njih dvoje nastavljaju svoj „internet ljubavni spektakl“, ostatak porodice Bekam pruža podršku Bruklinovom bratu Kruzu, koji je nedavno imao prve nastupe sa svojim bendom.

Na jednom od koncerata, Kruz se rasplakao izvodeći pesmu „Najusamljeniji dečko“, za koju mnogi veruju da je posvećena upravo otuđenom bratu. Emocije su ga savladale do te mere da nije mogao da nastavi da peva, pa ga je kolega iz benda zagrlio i utešio. U refrenu pesme pominje se i majka „koja ništa ne govori dok joj se srce slama“.

Dodatnu tenziju izazvala je i činjenica da Bruklin nije pomenuo majku na Dan majki, ali je javno čestitao rođendan svojoj tašti, uz fotografiju sa njom i Nikolom.

„Srećan rođendan najboljoj tašti. Mnogo te volim i nadam se da si imala divan dan“, napisao je tada.

Kako je njen rođendan bio svega nekoliko dana kasnije, mnogi su ovaj potez protumačili kao namernu provokaciju.

S druge strane, Viktorija, Dejvid i braća Romeo i Kruz javno su mu čestitali 27. rođendan, deleći emotivne poruke i stare fotografije, ali je Bruklin to u potpunosti ignorisao. Izvori bliski porodici tvrde da Bruklin i Nikola nisu zadovoljni javnim obraćanjima preko društvenih mreža, jer ih smatraju neiskrenim. Navodno su prošlog leta čak poslali i zvanično pismo roditeljima, tražeći da sva komunikacija ide isključivo preko advokata.

Rođendan je Bruklin proslavio u krugu supruge, a ona je podelila snimak na kojem duva svećice postavljene na kutiji krofni, umesto na torti. Prema pisanju britanskih i američkih medija, jedini članovi porodice sa kojima je trenutno u kontaktu jesu njegov deda Ted i njegova supruga Hilari.