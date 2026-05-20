Da bi jaja što duže ostala sveža i ispravna za upotrebu, preporučuje se da se čuvaju sa šiljatim krajem okrenutim nadole. Na taj način se čuva njihova unutrašnja struktura i smanjuje mogućnost kvarenja.

Stručnjaci za bezbednost hrane potvrđuju da je ovaj način skladištenja koristan, ali ističu da je pravilno hlađenje ipak najvažnije za prosečne potrošače, prenosi Simply Recipes.

Važnost pravilnog okretanja jaja povezana je sa vazdušnim džepom koji se nalazi na širem, zaobljenom delu jajeta. Kada je taj deo okrenut nagore, žumance ostaje u sredini, a vazdušni džep stabilan. Lisa Stil, uzgajivačica pilića pete generacije i autorka, objašnjava da se vazdušni mehur vremenom povećava kako jaje stari.

Na širem delu svakog jajeta nalazi se vazdušni mehur koji se postepeno širi, omogućavajući vazduhu i bakterijama da kroz pore ljuske prodru u unutrašnjost. Pošto je vazdušni džep lakši od ostatka sadržaja jajeta, ukoliko je okrenut nadole, može se pomerati nagore i pritom povlačiti bakterije ka žumancetu.

Jaja koja kupujemo u prodavnicama uglavnom su već pravilno upakovana. Dr Kenet E. Anderson, profesor emeritus nauke o živini na Državnom univerzitetu Severne Karoline, objašnjava da se komercijalno proizvedena jaja u Sjedinjenim Državama pakuju sa šiljatim krajem okrenutim nadole, dok je širi, zaobljeni deo okrenut nagore.

Takav položaj omogućava da vazdušni mehur ostane na vrhu jajeta i deo je standardnih procedura koje pomažu očuvanju kvaliteta tokom skladištenja i distribucije.

Ipak, nema razloga za brigu ako se kutija sa jajima slučajno okrene naopačke ili postavi na bok. Stručnjaci navode da položaj postaje značajniji tek kada se jaja čuvaju duži vremenski period. Ako se potroše u roku od nedelju ili dve, način na koji stoje verovatno neće imati veliki uticaj, jer je potrebno vreme da se vazdušni mehur primetno poveća.

Zbog toga je pravilna orijentacija korisnija kada se kupuju veće količine jaja ili prave zalihe, pa se preporučuje da šiljati kraj bude okrenut nadole.

Iako položaj može doprineti očuvanju kvaliteta, stručnjaci ističu da je pravilno hlađenje mnogo važnije. Dr Anderson savetuje da se jaja čuvaju u frižideru na temperaturi od 4°C ili nižoj i da se ne ostavljaju dugo na sobnoj temperaturi.

Eliza Maloberti, menadžerka za bezbednost hrane u Američkom odboru za jaja, preporučuje da se jaja drže u originalnom pakovanju i to u glavnom delu frižidera, umesto na vratima gde temperatura češće varira. Kutija pomaže da se smanji gubitak vlage i sprečava da jaja upijaju mirise drugih namirnica iz frižidera.

