Svake zime postavljamo isto pitanje – kako ostati topao, a pritom izgledati dobro. Zbog toga mnogi kapute i jakne doživljavaju prvenstveno kao modni detalj, zaboravljajući njihovu osnovnu namenu. Međutim, jedan video koji se munjevito proširio društvenim mrežama naveo je mnoge da shvate da zimsku garderobu možda godinama nose na pogrešan način.

Snimak koji je pokrenuo raspravu

Autorka videa, influenserka Džesika Alzamora, izazvala je lavinu komentara kada je objasnila čemu zapravo služi krzno na kapuljači. Njena poruka bila je direktna – jakne nisu tu samo da lepo izgledaju na slikama, već da nas štite od hladnoće. Kako navodi, krzno nije dekorativni dodatak, već funkcionalni element čija je uloga da zaštiti lice, uši i bočne delove glave od oštrog zimskog vetra.

Kako pravilno koristiti kapuljaču sa krznom

Umesto da kapuljača slobodno pada niz leđa ili samo blago obrubljuje lice, Alzamora savetuje da se savije ka unutra. Na taj način krzno se pozicionira tako da obuhvati uši i stvori zaštitni prsten oko lica, koji zadržava toplotu i sprečava prodor hladnog vazduha.

Dodatno naglašava da je važno zakopčati jaknu ili kaput do kraja, jer otvorena kapuljača omogućava hladnoći da lakše prodre, čime se gubi efekat zbog kog je ovakav dizajn uopšte nastao.

Moda ili funkcija – večita dilema

Kao i kod većine viralnih saveta, mišljenja su podeljena. Neki su priznali da nikada nisu razmišljali o praktičnoj ulozi krzna, dok su drugi istakli da u urbanim sredinama stil često ima prednost nad funkcionalnošću.

Ipak, mnogi su se složili u jednom – gotovo svako ima jaknu koja izgleda sjajno, ali ne greje onoliko koliko bi trebalo.

Zašto ovaj trik ima smisla i danas

Iz modnog ugla, ovaj način nošenja kapuljače nije nimalo zastareo. Naprotiv, kapuljače sa krznom su prvobitno osmišljene za ekstremne vremenske uslove, gde je zaštita bila ključna. Kada se pravilno postavi, kapuljača pravi jasan i strukturisan okvir oko lica, što može delovati čak i elegantnije nego kada je nošena isključivo kao ukras.