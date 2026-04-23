Svakodnevno sa sobom nosimo nepotreban životni teret i brojne loše navike zbog kojih se često osećamo prazno, nesrećno i neispunjeno. Kako bismo zadržali pozitivnu energiju koja nam je potrebna da budemo srećni, potrebno je da u životu napravimo male-velike promene. Donosimo 3 jednostavne stvari kojih morate da se odreknete kako biste bili srećniji i zadovoljniji:

1. Težnje za savršenstvom

Savršen posao, savršen brak, savršena porodica, savršeno telo… sve su to ciljevi za kojima žudimo, a koji zapravo ne postoje. Iako nam se često čini da je trava u susednom dvorištu uvek zelenija, reč je samo o prividu. Ništa oko nas nije savršeno i niko nema savršen život kao iz filma i zato je važno da ne žudite za savršenstvom i uživate u malim stvarima.

2. Negativan stav

Psiholozi objašnjavaju da negativne misli i pesimizam značajno utiču na naše raspoloženje, a time i na našu sreću. Naši životi prepuni su negativnih događaja i situacija koje često ne možemo da izbegnemo već s njima moramo da se nosimo, pa vam dodatne negativne misli zaista nisu potrebne. Kada sledeći put budete imali negativno mišljenje o sebi, svom poslu, partneru ili nekom drugom životnom aspektu, zastanite i u svemu tome pokušajte da pronađete pozitivnu stranu. Videćete da ona zaista postoji.

3. Život u prošlosti

Gomilanje negativnih osećanja najčešće je uzrokovano razmišljanjem o prošlosti. Bilo da se radi o frazi “da sam barem tada…” i “mogla sam…” ili pak patnjom za bivšom vezom, radnim mestom ili načinom života, život u prošlosti uvek sa sobom povlači negativna osećanja tuge, čežnje i razočaranja.

Kako biste bili srećni, važno je da prošlost ostavite iza sebe i uživate u onom što je pored vas ili što vas tek čeka. Prošlost ne možete da promenite, sadašnjost zavisi od vas i zato je važno da je iskoristite na pozitivan način.