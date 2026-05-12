Odmrzavanje zamrzivača ne mora da bude dug i naporan posao, jer postoji jednostavan trik koji može pomoći da se led skine brzo i bez struganja. Debele naslage leda najčešće nastaju zbog vlage koja ulazi pri otvaranju vrata, ostavljanja tople hrane u uređaju ili lošeg zaptivanja gume na vratima. Kada led postane predebeo, zamrzivač troši više struje i slabije radi.

Pre odmrzavanja savetuje se da se uređaj isključi iz struje, izvadi hrana i zaštiti prostor oko njega peškirima zbog vode koja će se topiti. Zatim se pravi jednostavan rastvor od alkoholnog sirćeta, tople vode i soli, koji se sipa u bočicu sa raspršivačem i nanosi direktno na led.

Nakon nekoliko minuta naslage počinju same da se odvajaju od zidova, pa se mogu lako ukloniti rukom ili plastičnom lopaticom, bez oštećenja uređaja. Kada se sav led ukloni, unutrašnjost zamrzivača treba prebrisati rastvorom vode i sode bikarbone, a potom dobro osušiti.

Kako bi se stvaranje novih naslaga usporilo, preporučuje se da se u zamrzivač ne stavlja topla hrana, da se vrata ne drže dugo otvorena i da se redovno proverava stanje gume na vratima. Takođe, treba izbegavati skidanje leda nožem, šrafcigerom ili korišćenje vrelog vazduha i ključale vode, jer to može trajno oštetiti uređaj.