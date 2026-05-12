Udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović je pre braka sa njim iza sebe je već imala jedno bračno iskustvo. Pevačica, koja je odrasla između Beograda i okoline Smedereva, vrlo mlada je uplovila u brak.

Kada još nije imala 18 godina, zaljubila se u harmonikaša Rada Zdravkovića, sa kojim se ubrzo venčala. U tom braku dobili su sina Danijela, ali zajednica nije dugo potrajala. Nakon svega sedam meseci odlučili su da stave tačku na brak, posle čega se Suzana vratila u porodični dom.

O tom delu svog života retko je govorila javno, birajući da privatne uspomene uglavnom zadrži za sebe.





"Otac je onaj koji brine o vama, bez obzira na to da li je biološki ili ne. Sale ga je i školovao i othranio i gde god da ima priliku ističe da je Danijel i više nego njegov sin", rekla je tada Suzana.

Danijel, kako je pevačica navela, ne želi da čuje ni reč o svom ocu.

"Danijel ne želi da pričam o njegovom pravom ocu, nije zaslužio da ga pominjem. Danijel je odrastao sa Sašom i sa mnom i njegov pravi otac je Sale. Sve što je naučio naučio je od njega. On radi u "Grandu", u režiji, kao ton-majstor, i odlično se snašao. Meni srce raste svaki dan kada čujem da ga ljudi hvale, napravili smo od njega divnog čoveka i verujem da će jednog dana biti divan suprug", izjavila je Suzana pre nekoliko godina.

Danijel se pre tri godine venčao sa svojom dugogodišnjom devojkom Tijanom, a na venčanju su prisustvovale mnoge poznate ličnosti, ali ne i njegov biološki otac Rade.

"Ne, ne, nijednog sekunda se nismo setili njega. Nemamo kontakt sa njim mnogo godina. Nije se javio ni sada i verujem da neće nikada. Danijelu je Sale i otac, i prijatelj, i saradnik, i sve što je naučio naučio je od njega. Sale mu je usadio prave vrednosti i sve što danas ima, ima zahvaljujući njemu. On mu je otac i više od toga. Među njima vladaju poštovanje i ljubav. On je dete drugog čoveka, ali kao što sam u više navrata rekla, otac nije onaj koji napravi dete, već koji ga odgaja i izvede na pravi put i od njega napravi čoveka", ispričala je tada Suzana.